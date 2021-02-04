创建工作新闻（信息）宣传 洛阳市这些单位和个人受表彰

昨日，洛阳市召开2021年度精神文明建设新闻(信息)宣传报送工作总结表彰大会，一批来自洛阳市各县区的先进单位和个人受到表彰鼓励。

昨日，洛阳市召开2021年度精神文明建设新闻(信息)宣传报送工作总结表彰大会，一批来自洛阳市各县区的先进单位和个人受到表彰鼓励。

去年以来，洛阳市坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领文明典范城市创建工作，坚持创建为民、创建惠民、创建利民，聚焦打造青年友好型城市，全市各县区、单位在创建工作中，积极开展全方位新闻(信息)宣传工作。

据不完全统计，洛阳市精神文明建设新闻(信息)在国家级媒体上刊发1098篇，省级媒体上888篇，市级媒体上1484篇，各县区宣传矩阵覆盖22个媒体平台，年底刊发各类信息12652条，各级各类新闻(信息)的看法，为全市文明典范城市创建营造了良好的舆论环境，也涌现出一批先进单位和个人。

为了鼓励表彰先进，激发大家继续为创建全国文明典范城市做出贡献，洛阳对先进单位和个人进行了集中表彰。其中，新安县新时代文明实践中心和洛龙区创建办获得创建工作新闻(信息)宣传标兵单位称号，伊川县文明办、汝阳县创建办等14家单位获得创建工作新闻(信息)宣传优秀单位称号，新安县新时代文明实践中心副主任吕小玲等9人获得创建工作新闻(信息)宣传优秀带头人称号，洛龙区创建办高亚辉等21人获得创建工作新闻(信息)宣传优秀通讯员称号。

此次表彰会上，新增了创建工作新闻(信息)宣传特殊贡献集体和特殊贡献先进个人荣誉。学习强国洛阳学习平台、洛阳日报社洛报融媒采集中心网络部、洛阳广播电视台融媒体中心采访部三个集体获得特殊贡献集体称号，魏胜男、陈静、贾臻、王若馨、刘嘉仪等11人获得特殊贡献个人称号。

洛阳市创建办副主任赵鲜赤介绍，今年是洛阳市创建全国文明典范城市的关键一年，为此洛阳市将进一步提升创建工作，尤其是对其中的特色亮点进行总结推广，进一步提升大家的使命感和责任感，深挖先进典型，凝聚奋进之力，继续讲好正能量故事，讲好创建故事，讲好洛阳故事。(洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 通讯员 陈志强)