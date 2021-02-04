专家“把脉问诊” 助力老城区叫响文旅品牌

18日下午，老城区召开文旅文创专家座谈会，邀请业内专家为老城文旅把脉问诊，助力叫响“梦里盛唐，尽在洛邑”文旅品牌，进一步推动“文旅文创成支柱”。

18日下午，老城区召开文旅文创专家座谈会，邀请业内专家为老城文旅把脉问诊，助力叫响“梦里盛唐，尽在洛邑”文旅品牌，进一步推动“文旅文创成支柱”。

座谈会上，与会专家围绕如何破解人气旺、消费低问题，文旅文创如何更好与科技、金融、数字相结合，怎样实现颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费，如何更好进行文旅营销，如何策划发展老城全域旅游等问题展开讨论。

洛阳市委党校文化旅游与科技教研部副教授刘俊月表示，当前，旅游方式从单一观光游向深度体验游转变，建议老城区找准定位，力争将“老城老街老巷子，老墙老院老房子，老门老户老名字，老号老店老铺子”的老城特色呈现出来，为游客提供沉浸式体验，营造全新消费场景，进而实现产业布局的调整，迎合消费者需求。

河南科技大学管理学院旅游管理系主任祖恩厚认为，青年是文旅消费的主力军，应聚焦青年群体，运用大数据对游客活动路线、餐饮、购物等进行分析，布局年轻化消费业态，推出更多具有老城特色的文创产品，抓住年轻人的心。

洛阳市美术馆馆长、洛阳市美协主席、洛阳市文联副主席张建京表示，老城是最能代表古都历史印记的地方，是几代人的记忆与乡愁，有着独特的资源和优势。他建议老城区立足大古城概念，整合旅游资源，点、线、面结合打造全域旅游。同时立足新创意，从数字化、研学、直播、文创等多方发力，多点联动，让游客感受古老而时尚的老城。

洛阳市非遗协会会长李少华建议，老城区应成立文旅集团公司，聘用专业团队，形成规划、营销、宣传全流程的专业化市场运营平台，引入社会资本，加大对旧城风貌的保护力度，完善基础设施，改善人居环境，形成品牌效应，用新业态新产品催生新消费。

老城区委相关负责人表示，老城区委区政府将认真研究专家提出的意见建议，制定方案细化落实，把文旅产业作为主导产业，将古城保护与展示工程作为首位工程，加快实施28个文旅融合项目，聚焦古城建设，对古城保护与整治项目6个片区实施“微改造”，全力推进古城城墙恢复和基础设施改造，使古城项目改造服水土、有特色，重振千年古都新辉煌。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 石智卫 文/图）