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新春走基层：嵩县白河镇“要把家园建得更好”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 10:18

　　沿着白河一路驱车，来到群山间的嵩县白河镇上河村，村子里的路一块黑一块白。路边，一排整齐的小白楼沐浴着冬日的阳光，看上去崭新崭新的。

　　“路和房子还是老的，‘黑补丁’和白漆是新的。”说话的是上河村村民杜明会。他正和媳妇张海苹摆弄着院子里的干香菇，孩子们在一旁玩耍，笑容挂在他的脸上，“中午别走了，今天俺家炖了只鸡”。

杜明会和媳妇张海苹在摆弄香菇

　　杜明会领着我们进屋，张海苹拎着两个纸箱子跑出来说道：“瞅瞅，还有这电磁炉和电饭锅也是新的，都是免费发的。”

　　“饭不吃了，看着你们脸上挂着笑，我都放心咧！”村支书张向阳的一番话，又将杜明会一家的回忆带回2021年9月24日。

　　那天夜里，刚睡下的杜明会听到一阵“轰轰”声，一起身，屋里的水已漫到脚脖子，他慌忙叫醒媳妇和三个娃子，大步奔向二楼。“刚到二楼，一楼就全淹了，大门直接冲倒了，家具、家电、摩托车也冲跑了。”回忆起那场洪水，杜明会的脸上还写满后怕。

　　洪水半个多小时就退了，但村子也毁了。据统计，2021年9月24日，白河镇4个小时降雨量达230毫米，全镇共计倒塌受损房屋549户，道路损毁142千米，主要农业产业香菇、山茱萸、黄精等均严重受损。张向阳说，种香菇是上河村村民的主要经济来源，9月正是养菌期，洪水不仅把房子冲没了，也冲走了大伙儿的经济来源。全村100多个香菇棚只剩了17个，杜明会家种的2万袋香菇被冲毁1.2万袋，损失约3万元。

　　“洪水过后第二天，我们被安置到了镇上的宾馆里。”2021年9月25日，杜明会一家两手空空地离开了住了十几年的老房子。“啥都没了，恐怕十年八年都翻不了身。”想到这，54岁的杜明会终究还是没忍住，一路号啕大哭。

　　人安全了，重建家园也在以最快速度进行着。那段时间，杜明会隔三岔五就走回村口瞅瞅：1米多高的淤泥清走了，柏油路又铺上了，家家户户装新门，白漆刷上墙……“啥都不用俺们操心，村支部都安排妥当了。”2021年11月6日，杜明会一家返回老宅，一进家门，他的心一下子敞亮了：“新家具、新墙面、新被褥，厨房还贴了新瓷砖，屋里啥都有，跟住上了新房一样。”

　　如今，杜明会心里又有了干劲儿。“洪水冲剩下的8000袋香菇，加上发的补贴，不仅能舒舒服服过个年，还足够今年家里的基本开支。”他谋划着，今年，要利用好政策再多种1万袋香菇，他学过焊接，不忙的时候，去市里找份零工贴补家用，粗略算算，如果香菇行情好，一年挣个十万元不成问题。“政府给咱铺好路，咱们只管往前跑，这好日子才能越来越近！”

　　“灾后重建好比给老百姓‘输血’，但更重要的是让老百姓恢复‘造血’功能。”白河镇副镇长张延伟说，今年，白河镇还协调银行向受灾群众提供低利息贷款，同时，出台补贴措施支持农业产业恢复，以上河村为例，村民每种一袋香菇，政府补贴1元，“让老百姓重拾信心，不仅要重建家园，还要把家园建得更好”。(洛报融媒·洛阳网记者 王雨 邱明 文/图/视频 通讯员 赵明辰)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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