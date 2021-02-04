看到ATM机里插着张银行卡后 偃师热心小伙儿“拾卡不昧”

“请你们好好表扬一下这个叫马浩杰的小伙子！多亏了他，俺老两口攒了一年多的钱算是保住了。”19日，53岁的洛阳市偃师区顾县镇李湾村村民段爱贤联系记者，讲述了自己银行卡失而复得的暖心故事。

“请你们好好表扬一下这个叫马浩杰的小伙子！多亏了他，俺老两口攒了一年多的钱算是保住了。”19日，53岁的洛阳市偃师区顾县镇李湾村村民段爱贤联系记者，讲述了自己银行卡失而复得的暖心故事。

16日17时许，段爱贤来到位于顾县镇段东村村口的偃师农商银行，用ATM机存了一笔钱后回了家。19时许，段爱贤清洗衣物时，发现装在兜里的银行卡不见了，此时，她回想起当天下午自己在ATM机上完成存钱操作后，接到了一个家人打来的电话，打完电话后，忘了拔卡便离开了。

当时，段爱贤急匆匆地跑到ATM机前寻找，可此时银行卡已经没了。接着，她又给一名在银行工作的朋友打电话，咨询如何处理。没想到，朋友的儿子小段得知后，告诉段爱贤了一个好消息：“您的银行卡被我朋友捡到了，他正在网上发消息找您呢！”

原来，当天下午，段爱贤从银行离开后，小段的朋友马浩杰来到ATM机前取款。当时，他发现ATM机屏幕上显示正在交易，很是纳闷，又试着取钱，发现出钞口真的“吐”出了钞票。这时，他低头一看，发现ATM机的卡槽里插着一张银行卡，立马意识到，肯定是有人用完ATM机忘拔卡了。

于是，马浩杰拔出银行卡，按下了旁边的紧急呼叫按钮。银行值班人员赶到现场后，跟马浩杰交换了联系方式，并接管了银行卡和刚取出来的现金。

在回家的路上，马浩杰考虑到失主很可能是周边的居民，此时应该十分着急，就用微信朋友圈发布了一条寻找失主的信息。而这条信息，正好被他的好友小段看到了。

“就是因为看到了这条朋友圈消息，当段阿姨(段爱贤)给我妈打来的电话时，我立马判断她很可能就是那张银行卡的失主。”小段告诉记者，当晚，他把马浩杰叫到家中，跟段爱贤见了一面，最终确认段爱贤就是银行卡的失主。得知自己的银行卡已经被银行工作人员接管后，段爱贤悬着的心终于放下了。次日，段爱贤从银行工作人员那里取回了银行卡和现金。

段爱贤告诉记者，她和老伴儿在一所学校门口开了家小卖部，一天能挣一二十块钱。事发当日，她去银行的目的，就是为了把攒了一年多的8000多元存进银行卡里。

今日，记者电话联系到“拾卡不昧”的马浩杰，他今年24岁，家住偃师区顾县镇段东村，目前从事电商工作。谈起此事，他颇为自豪地说：“我是一名预备党员，这是应该做的。”（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 杨凤轩 通讯员 王雷）(受访者供图)