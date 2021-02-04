响应号召留洛过年 浓浓邻里情暖心【视频】

“小闫，过两天我家炸丸子，到时候给你们拿点儿啊！”19日上午，在西工区凌宇花园小区的一间小超市里，30岁的闫进娜正忙活着，一位居民一边取快递，一边笑着对她说道。

“小闫，过两天我家炸丸子，到时候给你们拿点儿啊！”19日上午，在西工区凌宇花园小区的一间小超市里，30岁的闫进娜正忙活着，一位居民一边取快递，一边笑着对她说道。

闫进娜是河南安阳人，2009年大学毕业后便留在了洛阳，和同样家在外地的爱人组建了一个小家庭，父母和弟弟常年在苏州工作生活。2018年年底，她和爱人及公婆一起在小区里开办了这间超市，除了卖点儿日常百货，还会帮助居民代收快递、寄存物品等。“疫情防控期间，小闫他们可出了不少力！”西工区金谷园街道办事处八一北路社区相关负责人说，闫进娜和家人主动揽起了帮助社区运送物资的任务，开着平时拉货的电动车来来回回地跑，毫无怨言。

“往年这个时候，我们已经准备返乡了，过年回我家待几天。”闫进娜说，今年响应号召，他们决定就地过年，助力疫情防控。过两天，闫进娜打算去商场逛逛，给父母买一套新衣服寄回去，还打算在大年初一当天，通过视频电话的方式，让孩子们向二老拜年。

虽然身在异乡，可是邻里之间浓浓的情谊，让闫进娜倍感温暖。八一北路社区相关负责人说，闫进娜一家为人和气，在小区的口碑很好，居民们也对他们很热情。前两天腊八节，小区一位居民烙了煎饼，专门给他们送来一份；有人来超市买东西时，还邀请他们过年时到自家去吃饭……

“不能回家团圆心里有些遗憾，但是我并不孤单。”闫进娜笑着说，之前给父母打电话时，他们还有些担心自己，此刻面对镜头，她想告诉老人：“我在洛阳过年挺好的，大家对我们也很好，你们放心吧！”(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图/视频 通讯员 王万春)