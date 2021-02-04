洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

响应号召留洛过年 浓浓邻里情暖心【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 08:23

　　“小闫，过两天我家炸丸子，到时候给你们拿点儿啊！”19日上午，在西工区凌宇花园小区的一间小超市里，30岁的闫进娜正忙活着，一位居民一边取快递，一边笑着对她说道。

　　闫进娜是河南安阳人，2009年大学毕业后便留在了洛阳，和同样家在外地的爱人组建了一个小家庭，父母和弟弟常年在苏州工作生活。2018年年底，她和爱人及公婆一起在小区里开办了这间超市，除了卖点儿日常百货，还会帮助居民代收快递、寄存物品等。“疫情防控期间，小闫他们可出了不少力！”西工区金谷园街道办事处八一北路社区相关负责人说，闫进娜和家人主动揽起了帮助社区运送物资的任务，开着平时拉货的电动车来来回回地跑，毫无怨言。

　　“往年这个时候，我们已经准备返乡了，过年回我家待几天。”闫进娜说，今年响应号召，他们决定就地过年，助力疫情防控。过两天，闫进娜打算去商场逛逛，给父母买一套新衣服寄回去，还打算在大年初一当天，通过视频电话的方式，让孩子们向二老拜年。

　　虽然身在异乡，可是邻里之间浓浓的情谊，让闫进娜倍感温暖。八一北路社区相关负责人说，闫进娜一家为人和气，在小区的口碑很好，居民们也对他们很热情。前两天腊八节，小区一位居民烙了煎饼，专门给他们送来一份；有人来超市买东西时，还邀请他们过年时到自家去吃饭……

　　“不能回家团圆心里有些遗憾，但是我并不孤单。”闫进娜笑着说，之前给父母打电话时，他们还有些担心自己，此刻面对镜头，她想告诉老人：“我在洛阳过年挺好的，大家对我们也很好，你们放心吧！”(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图/视频 通讯员 王万春)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三乡一日阅汉唐
    三乡一日阅汉唐
    三乡一日阅汉唐
        日前，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有31处...
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
  • ·洛阳市栾川县伊源路入选2021年度“我家门口那条路——最具人气的路”候选名单
  • ·待疫情消散，访这个古村，感受悠闲慢生活
    		•  
    新闻排行
  • 焦作经洛阳至平顶山！洛阳第二条高铁...
  • 注意防范！河南发布暴雪蓝色预警
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 好消息！洛阳市城市社区工作人员要涨...
  • 今日洛阳迎来大寒节气 下午到夜里有...
  • 明日起，29种医保药品支付标准有重大改变
  • 洛阳3个项目入选2021年度“中国城市更...
  • 瀍河区举办首届东关市场年货节
  • 中信重工：新年开好局 赶制订单忙
  • 洛阳青年作家任禾：流水的主角 铁打的...
    		•
    百姓呼声
    咨询：洛阳市是否按规定执行育儿假政策？
    养老保险关系转移可通过掌上12333网上办
    精彩图片
    虎虎生威！洛阳王城公...
    照亮致富路 乡村换新颜
    朱樱塔畔 梅花傲寒开【...
    孟津区白鹤镇：创作黄...
    精彩热帖

    红红火火过大年

    老城印象

    朱樱塔下赏梅花

    红灯高悬
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605