2021“中国非遗年度人物”候选名单公布 洛阳人郭艳幸入选

19日，由文化和旅游部非遗司指导，光明日报社、光明网主办的2021“中国非遗年度人物”推选宣传活动已确定100名候选人名单，洛阳市国家级非遗项目代表性传承人郭艳幸入选。

19日，由文化和旅游部非遗司指导，光明日报社、光明网主办的2021“中国非遗年度人物”推选宣传活动已确定100名候选人名单，洛阳市国家级非遗项目代表性传承人郭艳幸入选。

郭艳幸，平乐郭氏正骨第七代传人，非物质文化遗产“平乐郭氏正骨法”国家级代表性传承人。出生于中医世家，郭艳幸自小便立志从医，自1981年正式参加工作以来，郭艳幸不仅在中医骨伤临床实践中治病救人，还参与科研与教学工作，担任硕士研究生、博士研究生导师，推动平乐郭氏正骨的传承、创新与发展。

在长期的临床实践中，郭艳幸擅长辨证治疗颈肩腰腿痛、骨关节炎、风湿、类风湿、强直性脊柱炎、骨质疏松症、软组织损伤和创伤骨折等骨伤杂病，药法独到，效果良好，受到患者的一致好评。同时，她积极推进中医药现代化，中西并重，运用现代科技手段发展平乐正骨，促进骨关节核医学的诊断治疗、软组织筋伤疾病红外图像融合诊断治疗等技术不断提升。

作为平乐郭氏正骨第七代传承人，郭艳幸始终致力于平乐郭氏正骨学术思想、特色诊疗技术的弘扬与传播。由她作为总主编出版的《平乐正骨系列丛书》，被评定为“十三五国家重点出版计划项目”，让口传心授220余年“平乐正骨”技艺通过纸质形式固化下来，使得“平乐郭氏正骨法”非遗项目的珍贵资料得以保护和延续。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李雅君 记者 李冰 通讯员 栾海宁）