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防疫小贴士：进口水果建议正规渠道选购 平时做好预防性处理【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 20:35

　　近期多地发布通告，进口水果外包装核酸检测呈阳性。不少市民担忧：进口水果还能放心吃吗？

网购的进口车厘子

　　“临近春节，家家户户蔬果不可少，不少家庭还会选购车厘子、榴莲等高端进口水果。我们家就买了不少，但现在还敢吃吗？”家住洛龙区的张女士咨询。

　　“进口水果外包装核酸检测阳性，只能说明它曾经受到过污染，并不意味着一定具有传染性。”洛阳市疾控中心消毒与媒介生物控制所所长赵进奎说，外包装表面的一部分病毒可能在长途运输过程中已经变成了死病毒，或者只是病毒的核酸片段，对于普通民众来说，感染的几率很小。此前已有专家表明，我国从食品或食品外包装检测出核酸阳性，绝大多数属于轻度污染，极少数属于重度污染，只有长期重复接触这些污染的人才可能造成感染，例如物流工、装卸工、消杀工等。

　　“冬季低温环境利于病毒的存活，市民仍应该提高防范意识。”赵进奎说，建议市民在选购前，注意关注疫情形势，尽量不选购涉疫区的产品。大型商超的这些产品一般经过严格的监测、检疫等环节。

　　若市民是通过网购方式购买进口水果，接收快递时一定要做好个人防护，建议戴一次性手套对外包装进行酒精擦拭等预防性消毒。

　　如果已经买到进口水果，为了防患于未然，对水果如何消毒？ “一般不建议使用化学消毒剂对水果进行消毒，可以以清洗为主做好预防性处理。”赵进奎提醒，水果清洗注意以下几点：

　　●注意手部卫生；

　　●用流动的清水反复搓洗；

　　●有条件的话，可以用淡盐水、小苏打或果蔬清洗剂浸泡15分钟左右，增强清洁力度；

　　●对于苹果、梨等水果尽量削皮食用；

　　●部分耐高温的水果，可用热水浸泡，或者蒸煮食用可以有效杀灭病毒。

　　（洛报融媒·洛阳网见习记者 谢娜娜 记者 王博东 通讯员 梁秀梅 张东晓）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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