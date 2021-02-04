2022年社会工作者职业资格考试时间确定

19日，记者从洛阳民政部门获悉，近日，人力资源社会保障部发布《2022年度专业技术人员职业资格考试工作计划》，2022年社会工作者职业资格(初级、中级、高级)考试时间定为6月18日、19日，凡符合报名条件规定的人员，均可报考。

19日，记者从洛阳民政部门获悉，近日，人力资源社会保障部发布《2022年度专业技术人员职业资格考试工作计划》，2022年社会工作者职业资格(初级、中级、高级)考试时间定为6月18日、19日，凡符合报名条件规定的人员，均可报考。 19日，记者从洛阳民政部门获悉，近日，人力资源社会保障部发布《2022年度专业技术人员职业资格考试工作计划》，2022年社会工作者职业资格(初级、中级、高级)考试时间定为6月18日、19日，凡符合报名条件规定的人员，均可报考。 (一)助理社会工作师考试报名条件： 1.取得高中或者中专学历，从事社会工作满4年； 2.取得社会工作专业大专学历，从事社会工作满2年； 3.社会工作专业本科应届毕业生(包括已经取得社会工作专业本科及以上学历、学位的人员)； 4.取得其他专业大专学历，从事社会工作满4年； 5.取得其他专业本科及以上学历，从事社会工作满2年。 (二)社会工作师考试报名条件： 1.取得高中或者中专学历，并取得助理社会工作师职业水平证书后，从事社会工作满6年； 2.取得社会工作专业大专及以上学历或学位，从事社会工作满4年； 3.取得社会工作专业大学本科学历，从事社会工作满3年； 4.取得社会工作专业硕士学位，从事社会工作满1年； 5.取得社会工作专业博士学位； 6.取得其他专业大专及以上学历或学位，其从事社会工作年限相应增加2年。 (三)高级社会工作师报名条件： 1.具有本科及以上学历(或学士及以上学位)； 2.在通过全国社会工作者职业水平考试取得社会工作师(中级)资格后，从事社会工作满5年，截止日期为考试报名年度的当年年底。 网上报名时间请关注中国人事考试网(http://www.cpta.com.cn)。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)