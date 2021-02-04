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洛阳24个创新创业项目获奖 数量居全省第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 10:16

　　19日，记者从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅日前公布了第十届中国创新创业大赛河南赛区获奖项目名单，洛阳共有24个项目获奖，获奖项目数量居全省第一。本次大赛由省科技厅主办，共遴选出146项获奖项目，其中初创组38项、成长组108项。洛阳市获奖项目为——

　　●成长组一等奖1项

　　中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司的“高精度玻璃盖板外观缺陷检测设备”项目

“亚辉科技中国外骨骼机器人研发”项目

　　●成长组二等奖2项

　　洛阳未羊生物科技有限公司的“基于AI技术生命科学领域智慧工厂”项目

　　洛阳亚辉外骨骼助力技术有限公司的“亚辉科技中国外骨骼机器人研发”项目

　　●成长组三等奖2项

　　洛阳履坦智能科技有限公司的“拱腰式机器人”项目

　　洛阳龙微生物科技有限责任公司的“脑控机械手”项目

　　●初创组三等奖1项

　　洛阳盛瑞宁生物技术有限责任公司的“高端生物止血产品”项目

　　●成长组优秀奖11项

　　洛阳北苑新材料技术有限公司的“新型牙科烤瓷粉”项目

　　洛阳嘉德节能科技有限公司的“一种耐高温高辐射率防腐涂料”项目

　　洛阳吉恩特生物科技有限公司的“功能化磁珠的制备与应用”项目

　　洛阳星派数值仿真研究院有限公司的“结构健康监测”项目

　　洛阳市润智数控设备有限公司的“数控双端面研磨机”项目

　　洛阳欧科拜克生物技术股份有限公司的“饲用发酵中草药替代抗生素技术”项目

　　洛阳宏达卓阳科技有限公司的“基于神经网络技术的石化生产过程优化应用”项目

　　洛阳伟诚工程检测有限公司的“航空航天产品检测”项目

　　清研特材科技(洛阳)有限公司的“泡沫铝材料的效能评估及应用”项目

　　清研水木创业孵化器(洛阳)有限公司的“基于装配式建筑技术的村镇住宅升级”项目

　　清研先进制造产业研究院(洛阳)有限公司的“洛阳市移动源排气智能监管平台”项目

　　●初创组优秀奖7项

　　万合(洛阳)光电技术有限公司的“万合光电激光雷达”项目

　　洛阳了不起信息科技有限公司的“采用矿棉沸腾熔炉技术利用废渣造纸”项目

　　洛阳零亦网络科技有限公司的“飞鱼行”项目

　　河南成隆益新材料科技有限公司的“新型多孔材料的智能生产及减碳应用”项目

　　洛阳巴库生命科技研究院有限公司的“干细胞临床转化研究与应用”项目

　　铭台(河南)大数据服务有限公司的“智慧政法大数据平台”项目

　　洛阳普林斯特智能科技有限公司的“基于AIOT技术的设备智能远程运维管控平台”项目

　　(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图 通讯员 王亚丽)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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