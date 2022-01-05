闭馆也能看展览！洛阳民俗博物馆邀您线上欣赏虎生肖文物展

19日，记者从洛阳民俗博物馆获悉，虎年新春来临之际，由中国文物报社联合40多家文博机构共同策划的“虎虎生福——壬寅虎年新春生肖文物(图片)联展”走进洛阳民俗博物馆，为大家送上新春的祝福。
19日，记者从洛阳民俗博物馆获悉，虎年新春来临之际，由中国文物报社联合40多家文博机构共同策划的“虎虎生福——壬寅虎年新春生肖文物(图片)联展”走进洛阳民俗博物馆，为大家送上新春的祝福。
19日，记者从洛阳民俗博物馆获悉，虎年新春来临之际，由中国文物报社联合40多家文博机构共同策划的“虎虎生福——壬寅虎年新春生肖文物(图片)联展”走进洛阳民俗博物馆，为大家送上新春的祝福。
在中国传统文化中，虎被视为勇气、力量及财富的象征，也是扶正镇邪的保护神。千百年来，虎的形象被广泛应用在衣食住行众多生活元素中，来寄托大家对美好生活的向往。“虎虎生福——壬寅虎年新春生肖文物(图片)联展”甄选数百件以虎为主题的文物，以图片形式展出，通过三个单元带领大家了解其背后的文化内涵。
第一单元为“虎跃万年——自然世界中的虎”，主要介绍了虎的演化、分布和生存现状，展示的文物有剑齿虎化石、阴山岩画、兽谱图等。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605