闭馆也能看展览！洛阳民俗博物馆邀您线上欣赏虎生肖文物展

19日，记者从洛阳民俗博物馆获悉，虎年新春来临之际，由中国文物报社联合40多家文博机构共同策划的“虎虎生福——壬寅虎年新春生肖文物(图片)联展”走进洛阳民俗博物馆，为大家送上新春的祝福。

19日，记者从洛阳民俗博物馆获悉，虎年新春来临之际，由中国文物报社联合40多家文博机构共同策划的“虎虎生福——壬寅虎年新春生肖文物(图片)联展”走进洛阳民俗博物馆，为大家送上新春的祝福。

在中国传统文化中，虎被视为勇气、力量及财富的象征，也是扶正镇邪的保护神。千百年来，虎的形象被广泛应用在衣食住行众多生活元素中，来寄托大家对美好生活的向往。“虎虎生福——壬寅虎年新春生肖文物(图片)联展”甄选数百件以虎为主题的文物，以图片形式展出，通过三个单元带领大家了解其背后的文化内涵。

第一单元为“虎跃万年——自然世界中的虎”，主要介绍了虎的演化、分布和生存现状，展示的文物有剑齿虎化石、阴山岩画、兽谱图等。