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好消息！洛阳市城市社区工作人员要涨工资啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 17:16

　　19日，记者从洛阳市民政局获悉，经洛阳市人民政府批准，洛阳市将提高城市社区工作人员报酬标准，调整后的城市社区工作人员工作报酬标准从2022年1月1日起执行。

　　调增幅度如下——

　　城市社区工作人员正职的工作报酬标准参照2022年1月1日全市最低工资标准(每月2000元)的170%(扣除个人保险350.2元，每人每月实发3049.8元)；

　　城市社区工作人员副职的工作报酬标准参照2022年1月1日全市最低工资标准(每月2000元)的160%(扣除个人保险329.6元，每人每月实发2870.4元)；

　　城市社区一般工作人员(含网格员)的工作报酬标准参照2022年1月1日全市最低工资标准(每月2000元)的150%(扣除个人保险327.44元，每人每月实发2672.56元)。

　　洛阳市民政局、洛阳市财政局发布《关于调整城市社区工作人员报酬标准的通知》指出，自2022年起城市社区工作人员工作报酬经费由各区财政负担。市、区两级民政、财政部门要定期对经费的发放情况进行督导检查。各县政府可根据当地经济社会发展水平，参照城市社区工作人员工作报酬标准制定本地的社区工作人员工作报酬标准。

　　此外，今后城市社区工作人员工作报酬标准由各区根据洛阳市最低工资标准提高而自行提高。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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