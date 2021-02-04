卢伟:坚守志愿服务一线 让留洛过年更有意义

“卢老师，我儿子天天在家打游戏，我吵了他几句，他这两天都把自己锁在屋里，你快帮我劝劝他吧！”今天上午，在洛阳市洛龙区安乐镇安东社区，居民刘女士焦急地向佩戴志愿者红袖章的卢伟求助。

“卢老师，我儿子天天在家打游戏，我吵了他几句，他这两天都把自己锁在屋里，你快帮我劝劝他吧！”今天上午，在洛阳市洛龙区安乐镇安东社区，居民刘女士焦急地向佩戴志愿者红袖章的卢伟求助。

详细询问刘女士儿子的情况后，卢伟答应找他谈一谈。“孩子们放寒假，又临近春节了，容易出现一些情绪问题，尤其是青春期的孩子，需要进行心理调适和放松。”卢伟说。

2021年12月底，社区开展新一轮疫情防控工作以来，卢伟就第一时间戴上红袖章，每天坚守在防疫卡点，查验出入人员健康码、行程码、测量体温。同时，作为国家二级心理咨询师，她还免费为居民做心理咨询、调解家庭事务等。