防止“新官不理旧账”！洛阳市委对56家市直单位开展持续推动巡视巡察整改提醒

“原来认为巡察结束了、巡察报告提交了，巡察整改就告一段落了。现在看来，整改责任任何时候都得扛稳抓牢。”1月18日下午，在洛阳市委巡察整改提醒会议上，某市直单位党组织负责人深有感触地说。

“原来认为巡察结束了、巡察报告提交了，巡察整改就告一段落了。现在看来，整改责任任何时候都得扛稳抓牢。”1月18日下午，在洛阳市委巡察整改提醒会议上，某市直单位党组织负责人深有感触地说。

开展巡视巡察整改提醒，是洛阳市委按照中央和省委巡视工作要求，为防止“新官不理旧账”，对2016年10月以来，被巡察党组织主要负责人发生调整变化的56家市直单位，开展的持续推动巡视巡察整改工作提醒，主要目的是进一步压实被巡视巡察党组织履行整改主体责任和党组织主要负责人的第一责任人责任，推动巡视巡察反馈问题深层次整改，持续提升整改质量，有效发挥巡视巡察监督推动改革、促进发展作用。

洛阳市委巡察办有关负责人介绍，十一届洛阳市委共开展13轮次对130家单位党组织的政治巡察，向被巡察单位党组织反馈问题3582个，通过边巡边改、立行立改和全面整改，已完成整改3568个，整改完成率达99.61%。通过巡察整改，有效解决了一批群众反映强烈的突出问题，制定完善了一批堵塞漏洞的制度机制，提升了基层治理能力和水平，达到了以巡促改、以巡促建、以巡促治的良好效果，推动了巡察监督、整改、治理的有机统一。

为有效解决个别单位存在的“书面”整改、“洒水式”整改等整改突出问题和整改成果运用表面化、整改效果空泛化等整改形式主义问题，按照洛阳市委部署，洛阳市委巡察机构成立了6个整改提醒工作组，对涉及承担洛阳市委市政府重点工作、涉及营商环境指标考评的洛阳市发改委、洛阳市公安局等18家被巡察党组织，以现场召开工作提醒会议的形式进行了重点提醒，同时对洛阳市委政法委、洛阳市委直属机关工委等38家被巡察党组织通过发放提醒函的形式开展了书面提醒。

自1月18日起，洛阳市委巡察整改提醒工作组先后到现场提醒单位，主持召开持续推动巡视巡察整改工作提醒会议，听取落实中央和省委巡视以及市委巡察反馈问题整改情况汇报，对党组织主要负责同志进行面对面整改提醒，现场移交并签收巡察反馈意见和需要持续关注的重点问题清单，要求认真落实整改责任，推动问题有效整改，着力增强治理实效、巩固深化整改成果。

此次整改提醒3个月后，各相关被提醒单位党组织，将围绕工作组移交的需持续关注的重点问题清单，向洛阳市委巡察工作领导小组提交整改情况报告。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 杨伟峰 席伟强）