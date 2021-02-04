全省首个！洛阳市社区矫正管理局挂牌成立

19日上午，洛阳市社区矫正管理局挂牌成立。这是全省首个社区矫正管理局。当天，洛阳市7县7区社区矫正局同步挂牌成立。

19日上午，洛阳市社区矫正管理局挂牌成立。这是全省首个社区矫正管理局。

当天，洛阳市7县7区社区矫正局同步挂牌成立。

近年，洛阳市积极探索新形势下社区矫正工作思路举措，建立健全社区矫正监督管理、教育帮扶体制机制，持续加大投入力度，不断提升社区矫正专业化、规范化、智慧化水平，率先在全省实现了社区矫正机构全覆盖，取得了良好的法律效果和社会效应。