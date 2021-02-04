洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

嵩县退役军人周灵保扎根林场16年 无怨无悔守护山林安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 09:04

　　嵩县多山，林木繁茂，在山林之中，经常活动着这么一群人，他们每天都要巡查林区，一方面进行植树造林，一方面排查火灾隐患、防止树木被盗伐。退役军人周灵保就是这群人中的一员。作为国有嵩县陶村林场党支部委员、副场长，他已与林场相守相伴16年。

　　18日上午，周灵保带领嵩县森林消防一队的队员深入陶村林场，进行日常巡查。冬季森林火灾多发，自去年11月1日进入全省森林防火紧要期以来，周灵保更忙了。陶村林场全域共有83333亩林地，涉及7个乡镇18个行政村的安全，周灵保不敢有丝毫懈怠。

　　周灵保是林场里出了名的“拼命三郎”。去年春节期间，周灵保在山林中巡查，忽然听见有人高喊着火了，便立刻带好装备，与队友冲了过去。现场火势凶猛且已开始蔓延，周灵保迅速指挥队友分区域灭火，把火势压制在小范围内，最后集中扑灭，将受灾区域缩小到1亩以内。火被扑灭后，周灵保感觉脚有些疼，低头一看，才发现鞋不知道什么时候跑掉了。

　　在参与火灾扑救时，周灵保总是冲得最靠前的那一个。在一次执行任务时，由于时间紧急，他在奔跑过程中一脚踩空，从坡上滚落，差点儿滑落山崖。队友们慌了神，连忙拉他上去。顾不得身上的伤，周灵保继续参与火灾扑救。

　　去年汛期，嵩县持续阴雨，林区受灾严重。周灵保带领队员在林区展开搜救，摸爬滚打在泥地与洪水中。

　　一天，当巡查至一山沟时，周灵保突然听到呼救声，循着声音望去，只见两个人被困在洪水中，此时，水连续不断从山沟漫出，已齐腰深，十分危险。周灵保没有犹豫，径直蹚水走向受困群众，中间几次踩空滑倒又爬起来继续向前，在队友的帮助下，最后成功将受困群众转移到安全区域。

　　大山里出生，大山里成长，今年已进入不惑之年的周灵保与山林的缘分早已注定。“我家在嵩县大章镇，从小我就喜欢山水和花草树木，保卫山林就是我的初心。”

　　长年累月在山中工作，周灵保身上新伤压旧伤，落下了病根。右臂骨质增生导致虎口萎缩，经过两次手术，还是留下了后遗症，右手提不起重物，夹菜时经常手抖；左脚第二跖关节脱臼，长时间走路，左脚会微跛。妻子看着心疼不已，常劝他休息一下，他却答得坚决：“不行，我是一名退役军人，我要担好自己的责，保护好这片林！”（洛报融媒·洛阳网见习记者 李雅君 记者 孙小蕊 邱明）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三乡一日阅汉唐
    三乡一日阅汉唐
    三乡一日阅汉唐
        日前，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有31处...
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
  • ·洛阳市栾川县伊源路入选2021年度“我家门口那条路——最具人气的路”候选名单
  • ·待疫情消散，访这个古村，感受悠闲慢生活
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳地铁1号线谷水站恢复正常运营
  • 权威发布！汉魏洛阳城又发现一处大型宫殿
  • 虎虎生威！洛阳王城公园动物园新增两...
  • 朱樱塔畔 梅花傲寒开【高清图+视频】
  • 企业进入“经营异常名录”咋办？快速...
  • 洛阳退役军人陈佳林返乡创业 吸纳30...
  • 洛龙区首批12家社区体育公园，选址这...
  • 留洛过大年 幸福一家亲
  • 好消息！中钢洛耐科创板上市获通过
  • 即日起，洛阳市统一全市发热门诊网上...
    		•
    百姓呼声
    咨询：洛阳市是否按规定执行育儿假政策？
    养老保险关系转移可通过掌上12333网上办
    精彩图片
    查验健康码、行程码、...
    春运首日 温暖守护【视...
    多项关怀举措 情暖一线...
    “大白”，您辛苦了！
    精彩热帖

    红灯高悬

    洛浦赏梅瀍壑朱樱

    鲜花俏 年味儿浓

    抓拍美好瞬间
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605