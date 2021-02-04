嵩县退役军人周灵保扎根林场16年 无怨无悔守护山林安全

嵩县多山，林木繁茂，在山林之中，经常活动着这么一群人，他们每天都要巡查林区，一方面进行植树造林，一方面排查火灾隐患、防止树木被盗伐。退役军人周灵保就是这群人中的一员。作为国有嵩县陶村林场党支部委员、副场长，他已与林场相守相伴16年。

嵩县多山，林木繁茂，在山林之中，经常活动着这么一群人，他们每天都要巡查林区，一方面进行植树造林，一方面排查火灾隐患、防止树木被盗伐。退役军人周灵保就是这群人中的一员。作为国有嵩县陶村林场党支部委员、副场长，他已与林场相守相伴16年。

18日上午，周灵保带领嵩县森林消防一队的队员深入陶村林场，进行日常巡查。冬季森林火灾多发，自去年11月1日进入全省森林防火紧要期以来，周灵保更忙了。陶村林场全域共有83333亩林地，涉及7个乡镇18个行政村的安全，周灵保不敢有丝毫懈怠。

周灵保是林场里出了名的“拼命三郎”。去年春节期间，周灵保在山林中巡查，忽然听见有人高喊着火了，便立刻带好装备，与队友冲了过去。现场火势凶猛且已开始蔓延，周灵保迅速指挥队友分区域灭火，把火势压制在小范围内，最后集中扑灭，将受灾区域缩小到1亩以内。火被扑灭后，周灵保感觉脚有些疼，低头一看，才发现鞋不知道什么时候跑掉了。

在参与火灾扑救时，周灵保总是冲得最靠前的那一个。在一次执行任务时，由于时间紧急，他在奔跑过程中一脚踩空，从坡上滚落，差点儿滑落山崖。队友们慌了神，连忙拉他上去。顾不得身上的伤，周灵保继续参与火灾扑救。

去年汛期，嵩县持续阴雨，林区受灾严重。周灵保带领队员在林区展开搜救，摸爬滚打在泥地与洪水中。

一天，当巡查至一山沟时，周灵保突然听到呼救声，循着声音望去，只见两个人被困在洪水中，此时，水连续不断从山沟漫出，已齐腰深，十分危险。周灵保没有犹豫，径直蹚水走向受困群众，中间几次踩空滑倒又爬起来继续向前，在队友的帮助下，最后成功将受困群众转移到安全区域。

大山里出生，大山里成长，今年已进入不惑之年的周灵保与山林的缘分早已注定。“我家在嵩县大章镇，从小我就喜欢山水和花草树木，保卫山林就是我的初心。”

长年累月在山中工作，周灵保身上新伤压旧伤，落下了病根。右臂骨质增生导致虎口萎缩，经过两次手术，还是留下了后遗症，右手提不起重物，夹菜时经常手抖；左脚第二跖关节脱臼，长时间走路，左脚会微跛。妻子看着心疼不已，常劝他休息一下，他却答得坚决：“不行，我是一名退役军人，我要担好自己的责，保护好这片林！”（洛报融媒·洛阳网见习记者 李雅君 记者 孙小蕊 邱明）