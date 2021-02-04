已获批复！洛阳将再添一座大型遗址博物馆

近日，洛阳市发展和改革委员会官网发布《关于汉魏洛阳城遗址博物馆项目可行性研究报告的批复》。

近日，洛阳市发展和改革委员会官网发布《关于汉魏洛阳城遗址博物馆项目可行性研究报告的批复》。 近日，洛阳市发展和改革委员会官网发布《关于汉魏洛阳城遗址博物馆项目可行性研究报告的批复》，全文如下： 关于汉魏洛阳城遗址博物馆项目可行性研究报告的批复

洛发改审批〔2022〕2号 洛阳市文物局： 你单位《关于审批汉魏洛阳城遗址博物馆项目可行性研究报告的函》(洛文物〔2022〕13号)及相关材料收悉。经研究，批复如下： 一、原则同意洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《汉魏洛阳城遗址博物馆项目可行性研究报告》。 项目代码：2112-410300-04-01-912417。 二、主要建设内容和规模。项目位于洛阳市孟津区平乐镇翟泉村南部，洛白路北侧、工业区大道东侧，占地面积14.78公顷，总建筑面积32000平方米，其中一层20500平方米、二层11500平方米。项目建设内容包括基本陈列厅、专题陈列厅、临时展厅、文创产品展示体验区、文物修复中心及库房、图书资料档案室、多功能学术厅、行政用房、游客服务中心、停车场、安防设施等。 三、项目估算总投资为62816.68万元，其中工程费用为43290.5万元、工程建设其它费用16534.91万元、基本预备费2991.27万元。资金来源：争取上级资金、市财政筹措。 四、项目单位为洛阳市文物局。 五、请项目单位据此抓紧开展下一步工作。项目招标投标必须严格按照有关法律法规要求组织进行。同时请项目单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。 2022年1月12日 ⑥