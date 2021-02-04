洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

已获批复！洛阳将再添一座大型遗址博物馆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 11:15

　　近日，洛阳市发展和改革委员会官网发布《关于汉魏洛阳城遗址博物馆项目可行性研究报告的批复》，全文如下：

关于汉魏洛阳城遗址博物馆项目可行性研究报告的批复
洛发改审批〔2022〕2号

洛阳市文物局：

　　你单位《关于审批汉魏洛阳城遗址博物馆项目可行性研究报告的函》(洛文物〔2022〕13号)及相关材料收悉。经研究，批复如下：

　　一、原则同意洛阳市规划建筑设计研究院有限公司编制的《汉魏洛阳城遗址博物馆项目可行性研究报告》。

　　项目代码：2112-410300-04-01-912417。

　　二、主要建设内容和规模。项目位于洛阳市孟津区平乐镇翟泉村南部，洛白路北侧、工业区大道东侧，占地面积14.78公顷，总建筑面积32000平方米，其中一层20500平方米、二层11500平方米。项目建设内容包括基本陈列厅、专题陈列厅、临时展厅、文创产品展示体验区、文物修复中心及库房、图书资料档案室、多功能学术厅、行政用房、游客服务中心、停车场、安防设施等。

　　三、项目估算总投资为62816.68万元，其中工程费用为43290.5万元、工程建设其它费用16534.91万元、基本预备费2991.27万元。资金来源：争取上级资金、市财政筹措。

　　四、项目单位为洛阳市文物局。

　　五、请项目单位据此抓紧开展下一步工作。项目招标投标必须严格按照有关法律法规要求组织进行。同时请项目单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。

2022年1月12日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三乡一日阅汉唐
    三乡一日阅汉唐
    三乡一日阅汉唐
        日前，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有31处...
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
  • ·洛阳市栾川县伊源路入选2021年度“我家门口那条路——最具人气的路”候选名单
  • ·待疫情消散，访这个古村，感受悠闲慢生活
    		•  
    新闻排行
  • 权威发布！汉魏洛阳城又发现一处大型宫殿
  • 洛龙区首批12家社区体育公园，选址这...
  • 好消息！中钢洛耐科创板上市获通过
  • 国内规模最大城墙专题博物馆用上“洛...
  • 今年“集五福”或可“扫出”洛阳文物...
  • 洛阳完善价格补贴联动机制 这些人可获...
  • 公示！洛阳周山大道高架建设最新进展
  • 朱樱塔畔 梅花傲寒开【高清图+视频】
  • 洛阳多措并举创建全国文明典范城市 让...
  • 即日起，洛阳市统一全市发热门诊网上...
    		•
    百姓呼声
    咨询：洛阳市是否按规定执行育儿假政策？
    养老保险关系转移可通过掌上12333网上办
    精彩图片
    虎虎生威！洛阳王城公...
    孟津区白鹤镇：创作黄...
    照亮致富路 乡村换新颜
    朱樱塔畔 梅花傲寒开【...
    精彩热帖

    红灯高悬

    洛浦赏梅瀍壑朱樱

    鲜花俏 年味儿浓

    抓拍美好瞬间
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605