公示！洛阳周山大道高架建设最新进展

1月17日，洛阳市生态环境局网站发布周山大道(涧河桥至九都路段)高架桥建设工程拟审批公示。

1月17日，洛阳市生态环境局网站发布周山大道(涧河桥至九都路段)高架桥建设工程拟审批公示。内容如下：

关于2022年1月17日拟对建设项目环境影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政审批服务科。公示期为2022年1月17日-2022年1月21日。

电话：0379-65816645

传真：0379-63481042

通讯地址：洛阳市老城区九都路328号洛阳市生态环境局(471000)

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

建设项目概况

该项目起点顺接现状涧河桥，向南主线采用高架形式，主线分别上跨芳华路、建设路、中州西路、景华路、西苑路、联盟路，在联盟路以南落地，其中在符家屯社区南侧、建设路路口北侧、景华路路口南侧设置上下行匝道，地面辅道与沿线相交道路均采用平交形式，周山大道主线在联盟路南落地后继续向南利用现状桥梁跨越规划渠北路、秦岭防洪渠、渠南路，终点止于九都路，全长约5.68km，道路等级为城市主干路，主线设计速度60km/h，地面辅道设计车速40km/h。建设内容包含：道路工程、桥梁工程、涉铁工程、交通工程、排水工程、电力工程、照明工程、绿化工程、环保工程及其附属工程等。项目总投资：208829.99万元，环保投资：1732万元。

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