西安姑娘春节留洛值班 同事争相邀她去家里过年

“郝所长，做的啥饭？”“西红柿炒鸡蛋、白菜炒肉。”17日临近中午，在洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所厨房，民警仝娇娇询问所长郝志山。当天厨师休息，郝志山下厨为仝娇娇等同事做午饭。

●姓名：仝娇娇

●年龄：29岁

●家乡：西安

“郝所长，做的啥饭？”“西红柿炒鸡蛋、白菜炒肉。”17日临近中午，在洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所厨房，民警仝娇娇询问所长郝志山。当天厨师休息，郝志山下厨为仝娇娇等同事做午饭。

仝娇娇于2018年来到洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所工作。眼下，豫陕均出现疫情，她放弃了春节回家的念头。

“妈，春节我不回去了，你们照顾好自己。”仝娇娇与母亲微信聊天时说。母亲很理解她的决定，但还是有些失落。她的父亲是退伍军人，得知她在洛阳就地过年，也表示支持。

其实，仝娇娇最想念的是奶奶，她从小由奶奶带大，祖孙俩感情很深，如今老人80多岁高龄，年老体弱。她不敢告诉奶奶过年不回家的消息，怕自己会忍不住哭。

令仝娇娇感动的是，身边的同事、领导都很关心她，不少同事邀她到自己家过年。

“洛阳对于我来说就是第二个家乡。”仝娇娇说，今年春节不回家，她准备替同事值班，让同事好好陪伴家人，等过完年疫情形势好转，她再回家看望家人。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 侯家薪 文/图)