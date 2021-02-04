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统筹推进疫情防控和春运保障 强化底线思维守好市民“菜篮子”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 08:28

　　昨日，市委常委、常务副市长孙延文带队督导检查旅客运输、疫情防控、安全生产、保供稳价等春节前后重点工作。

　　孙延文一行先后来到洛阳北郊机场、洛阳火车站、洛阳汽车站、洛阳龙门站和大张超市金城寨街店，重点对交通枢纽区域人员信息排查、工作人员值班值守、来(返)洛人员甄别分类等措施、情况，以及商超物资储备保障、疫情防控及消防安全等情况进行督导检查。

　　孙延文强调，春节临近，各有关单位要提高政治站位，强化底线思维，牢固树立人民至上、生命至上的理念，统筹推进疫情防控和春运保障、春节物资供应等工作。要严格落实防控要求，抓好通风、消毒、体温检测、客座率控制、乘客信息登记等工作；要外防输入，坚决做到应防尽防、应检尽检，及时与社区对接，做到信息共享；要切实做好春运保障，扎实做好疫情防控应急预案、恶劣天气应急预案、应急物资运输预案，确保人民群众平安有序出行；要坚持问题导向，找准薄弱环节，持续对标补短、查漏补缺，把各项防控措施落到实处。要以高度的政治责任感守好市民的“菜篮子”，保障物资供应和价格稳定；要时刻绷紧疫情防控这根弦，加大人员和冷链环节防控力度；要加大火灾防控力度，深入排查、整治火灾隐患，严防各类火灾事故的发生，确保全市人民过一个安定祥和的春节。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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