拓展深化农村环境集中整治 让人民群众干干净净过春节

昨日，在收听收看全省农村人居环境集中整治行动第二次视频调度会后，我市立即召开专题会议，认真落实省委、省政府部署要求，动员广大农村干部群众在解决“净起来”问题上狠下功夫，让人民群众干干净净过春节。

昨日，在收听收看全省农村人居环境集中整治行动第二次视频调度会后，我市立即召开专题会议，认真落实省委、省政府部署要求，动员广大农村干部群众在解决“净起来”问题上狠下功夫，让人民群众干干净净过春节。

市委副书记、政法委书记杨骁在洛阳分会场出席会议，代表市委、市政府在全省会议上作典型发言，并在我市会议上就扎实开展集中整治行动提出要求。

在全省集中整治行动第一阶段排名中，我市位居省辖市第一。杨骁在我市会议上肯定了集中整治工作取得的初步成效，分析了存在的问题。他指出，各县区要提高思想认识，站在讲政治的高度，把做好农村人居环境集中整治作为践行习近平生态文明思想的具体行动，纳入乡村振兴市委“151”工作部署统筹部署，坚持主要领导亲自抓，切实增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，推动农村人居环境持续改善。

杨骁强调，要拓展深化整治行动，坚持问题导向，拓展整治区域，将“班子弱、基础差”、受水灾严重、乡镇政府所在地、城乡接合部等作为重点，做到不落一村、不留死角；深化整治内容，把“净起来”作为基础和前提，真正还农村以干净清爽；坚持超前部署，春节前以全域“净起来”为目标，广泛发动群众治理“六乱”、开展“六清”，基础较好的乡镇和今年达标村要一体推进“净起来、绿起来、亮起来、美起来”。要深入宣传广泛发动，把农村基层党组织、村“两委”干部、农民群众和农村全社会力量动员起来，把集中整治行动与疫情防控结合起来，着力营造共建共享的浓厚氛围。要探索完善长效机制，健全完善农村生活垃圾收运处置体系，全面推进垃圾分类“两次四分法”，探索推进污水治理长效机制，加快建立农村人居环境常态长效管护机制，持续用力、久久为功，为全面推进乡村振兴打牢坚实基础。

市委常委、秘书长王军等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)