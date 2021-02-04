洛阳多措并举创建全国文明典范城市 让资深文明城市“锦上添花”

“请大家不要闯红灯，注意安全。”连日来，每到上下班高峰期，我市中心城区各十字路口的斑马线旁，总有身穿红马甲的志愿者手持小红旗进行文明交通劝导。

青年志愿者开展志愿服务活动(资料图片)

“请大家不要闯红灯，注意安全。”连日来，每到上下班高峰期，我市中心城区各十字路口的斑马线旁，总有身穿红马甲的志愿者手持小红旗进行文明交通劝导。

近年来，我市各机关事业单位积极参与文明交通劝导志愿服务活动，协助交警在十字路口附近维持交通秩序，在助力城市文明的同时，保障行人、车辆的交通安全，营造了安全、畅通、有序的交通环境。

如今，行走在洛城的大街小巷，道路平坦顺畅，设施先进完善；路口秩序井然，候车、上车自觉排队，“礼让斑马线”成为自觉行为；在十字路口附近值守的“红马甲”们耐心负责，做好引导、陪伴和带领——这是洛阳市民交通出行的常态，更是城市文明水平迅速提升的生动写照，创建已成为洛阳群众迈向美好生活永不停歇的幸福接力。

如何精准对接群众需求，提升创建成果，是推动全国文明典范城市创建的重中之重。