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乘坐不同交通工具出行 防疫细节也不同
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 08:20

　　近期，省内外多地发生局部聚集性疫情，加之春运开始，疫情防控压力增大，洛阳已发出非必要不离洛、非必要不返乡，留在当地过年等倡议。市疾控专家对乘坐高铁、大巴等公共交通工具出行的群体作出提醒：确需出行时，除了严格遵循当地疫情防控有关政策，还要注意做好个人防护。

　　“非必要不远行，确需出行时，自驾是相对安全的出行方式，但无论乘坐何种交通工具，都必须做好个人防护。”市疾控中心传染病预防控制所副所长麻小龙说，除了正确戴口罩，长途出行还要注意勤换口罩。同时，减少触摸公共交通工具内的座椅、扶手、车门等部位，触摸后手不要接触口、眼、鼻等。

　　乘坐不同交通工具出行，还要注意这些防疫细节——

　　乘坐高铁出行

　　建议提前规划好路线，减少换乘；全程正确戴口罩，减少和其他人不必要的交流和接触；车厢属于密闭空间，人与人之间注意适当保持距离，不要在车厢内来回走动。

　　乘坐长途大巴等客运车辆出行

　　建议记下乘坐客车的车牌号；做好个人防护，减少交谈；在高速服务区等停留，如需去卫生间要全程戴好口罩。

　　自驾出行

　　适当增加开窗通风的频次；在加油站、高速服务区等场所，减少停留时间和非必要的接触；下车时做好个人防护。

　　市内乘坐公交车、出租车或网约车出行

　　建议线上预约出行、错峰出行；全程做好个人防护；推荐使用非现金、无接触的电子支付方式，让行程有迹可循。（洛报融媒·洛阳网见习记者 谢娜娜 记者 王博东 通讯员 梁秀梅 张东晓）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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