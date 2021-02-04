今年“集五福”或可“扫出”洛阳文物“北魏石虎”

农历壬寅虎年脚步临近，支付宝“集五福”活动也于今日开启。
农历壬寅虎年脚步临近，支付宝“集五福”活动也于今日开启。
农历壬寅虎年脚步临近，支付宝“集五福”活动也于今日开启。记者从洛阳博物馆获悉，该博物馆携馆藏珍品文物“北魏石虎”加入今年“集五福”活动，大家在“扫福”的过程中，有望获得“北魏石虎”彩蛋卡。
洛阳博物馆馆藏文物“北魏石虎”于1980年在西工区红山乡上寨村出土，原是北魏孝庄帝静陵前的神道石刻之一。洛阳博物馆副馆长梁淑群介绍，石虎通高约106厘米，是用一整块青石采用圆雕手法打磨而成的，虎呈蹲坐状，双目圆睁略露萌态，整体形象敦厚可爱，三缕鬃须弯曲垂下，臂膀浑圆，工匠删繁就简地将虎的神态拿捏得恰如其分。虎作为凶猛强壮的“百兽之王”，在中国古代文化中有驱邪兆吉之意，其形象常出现在陵墓石刻、墓室壁画、画像砖石之上。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605