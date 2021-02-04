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今年“集五福”或可“扫出”洛阳文物“北魏石虎”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 08:16
洛阳博物馆馆藏文物“北魏石虎”

　　农历壬寅虎年脚步临近，支付宝“集五福”活动也于今日开启。记者从洛阳博物馆获悉，该博物馆携馆藏珍品文物“北魏石虎”加入今年“集五福”活动，大家在“扫福”的过程中，有望获得“北魏石虎”彩蛋卡。

　　洛阳博物馆馆藏文物“北魏石虎”于1980年在西工区红山乡上寨村出土，原是北魏孝庄帝静陵前的神道石刻之一。洛阳博物馆副馆长梁淑群介绍，石虎通高约106厘米，是用一整块青石采用圆雕手法打磨而成的，虎呈蹲坐状，双目圆睁略露萌态，整体形象敦厚可爱，三缕鬃须弯曲垂下，臂膀浑圆，工匠删繁就简地将虎的神态拿捏得恰如其分。虎作为凶猛强壮的“百兽之王”，在中国古代文化中有驱邪兆吉之意，其形象常出现在陵墓石刻、墓室壁画、画像砖石之上。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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