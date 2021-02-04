洛平：致敬，守护人间烟火的“你”

新安全域解除管控，洛阳人行程码“摘星”！

新安全域解除管控，洛阳人行程码“摘星”！

自1月3日报告最后一例病例至17日，新安县连续14天无新增病例。新安县本地疫情发生及传播的风险已经解除，洛阳全域转为低风险地区。当街道再次流动，当亲友得以重见，眼前久违的人间烟火，看似平凡却又不凡。

第一时间应急响应，第一时间流调溯源，第一时间“圈死封住”……面对疫情全国多点散发的态势，这样的局面来之不易，背后是一座城与病毒赛跑的速度，是人民至上、生命至上的温度，也是你我勠力同心、勇毅前行的态度。

“人间烟火气，最抚凡人心。”

本轮疫情突发十多天来，从雷霆出征的“天使白”“志愿红”“藏青蓝”，到联袂上阵的“夫妻档”“父子兵”“兄弟连”，再到主动响应、积极配合的父老乡亲，正是每一个付出的“你”，让健康得到护佑，让生活基本如常。

致敬，舍小我、顾大家的“你”。你主动请缨支援新安，嗷嗷待哺的女儿却不得不提前断奶；你昼夜奋战没有哭，崴脚骨裂没有哭，却在被命令撤离一线时红了眼圈……紧急时刻，4万余名党员干部、公安干警、医护工作者及志愿者向险而行，选择了先人后己！

致敬，肩并肩、心连心的“你”。志愿者每天在猛火灶旁翻炒6小时，用7000多份饭菜诠释“别样坚守”；社区居民给防疫人员送上“小太阳”，“你暖一座城，我暖你的心”……在平时，大家可能是陌生人，在战时，每个人都是战友与亲人！

致敬，勇担当、守阵地的“你”。在63个交通卡点，一间板房、一辆警车、一张桌子就是一个战壕，撑起一道道坚实屏障。在396个采样点，就算通宵达旦，就算突然降雪，就算寒风彻骨，你报行程、做核酸的热情不减，一周内新安县41万余名群众实现三轮检测，全员阴性！

平凡铸就伟大，英雄来自人民。

不畏难、不退缩、不言苦，一个个冲锋在前的你，一个个玩命坚守的你，一个个守望相助的你，就是洛阳战“疫”的最大底气，就是织密防线的硬核力量！

“解封”不是“解防”，“硬仗”还得“硬刚”。当前，从西安到天津，从安阳到许昌，外部疫情防控形势严峻复杂，输入性风险持续加大，做好疫情防控是当前工作的重中之重。尤其是春节来临，人员流动性增强，疫情防控又将是一场硬仗，我们还远不到松口气的时候。

常态化疫情防控，来不得半点侥幸。我们深知，在疫情防控上付出再大代价也没有发生疫情的代价大；我们明白，疫情完全可防可控，未雨绸缪才能临危不乱。从严从细从实做好当前疫情防控工作，用疫情防控的实际成效为全年经济社会发展争取主动，让街头巷尾充满平安喜乐，让城镇村庄升腾发展气场，仍需你我众志成城、接续奋战！

如果你在战疫前线，请按照真防实控要求做好常态化疫情防控，抓好制度落实这个关键、敏锐反应这个要害，思想不松懈、工作不松劲、措施不悬空，把“人”的防控抓牢抓实，严防严控疫情输入传播风险，打好春节前后疫情防控硬仗，努力实现长周期不发生疫情。

如果你在发展一线，请把各项防控措施抓实抓细抓具体，以“起步就是冲刺、开局就是决战”的精神状态，抓生产、谋项目、做服务、搞研发，奋力创造开门红，努力将疫情影响降到最低，为经济社会发展创造更大的主动，也为守护你我生命健康安全创造更好的条件。

你我每一个洛阳人，请一如既往遵守防疫要求，保持戴口罩、少聚集等良好习惯，非必要不离洛、非必要不返洛、非预约不出游，努力实现就地过年，为全社会共同防控疫情贡献一份力量。

心手相牵，就没有翻不过的山、跨不过的坎儿。有一分热，便发一分光，抗击疫情的最终赢家一定属于你我，属于洛阳！（洛平）