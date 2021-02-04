洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

让指导价引导校外培训回归公益性（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.01.19 08:11

　　看晚报，洛阳发布义务教育阶段线下学科类校外培训收费标准，实行政府指导价后，收费标准比培训机构原市场价明显下降，将切实减轻学生家长的经济负担。“限价令”选择在年初出台，释放对校外培训机构过度逐利说“不”的强烈信号。

　　教育不是生意，校外培训机构为追求利润，焦虑营销、超前教学、收费过高，违背了教育的公益属性，孩子和家长不堪重负。去年，中央“双减”新政出台，缓解校外培训带来的教育焦虑是新政的重中之重。为此，中央明确要求强化培训收费监管，将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理。洛阳发布指导价，可谓在情理之中。

　　此次政府指导价，洛阳中心城区每次课每个人为23元至35元，再加上10%的上浮，折算下来，中心城区每次课(两节)大约在50元至77元，比以前每次课动辄百元以上，价格压缩了不少，牢牢钉住校外培训的价格“天花板”，既可以减轻家庭的经济负担，也能令有的培训机构因利润降低，从而选择转型或者退出。此前在“双减”新政下，洛阳不少知名培训机构相继关门，但还有机构在观望，政府指导价或许将成为熄灭“捞金”希望的“最后一根稻草”。

　　当然，我们也要看到，政府指导价不是越低越好，校外培训机构不是越少越好。有的家长感觉“学科培训又可以搞了”；一些原来从事校外培训的人，也似乎有了“重操旧业”的想法。这些都是坊间误读。实行限价、加强监管的出发点，既不是让校外学科培训重新“热”起来，也不是要“锤死”校外培训机构，把学生推向“地下私教”，而是引导培训机构回归公益属性，发挥对学校教育的有益补充作用。

　　教育只有回归本源，才能走得更远。继续选择进行学科类培训的机构，必须坚持非营利性属性，不可能再追逐暴利，这是大势所趋。落实好政府指导价，加强学科培训的供给侧管理，做到既给有需要的学生提供选择，又不制造整体教育焦虑，增加学生负担。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三乡一日阅汉唐
    三乡一日阅汉唐
    三乡一日阅汉唐
        日前，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有31处...
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
  • ·洛阳市栾川县伊源路入选2021年度“我家门口那条路——最具人气的路”候选名单
  • ·待疫情消散，访这个古村，感受悠闲慢生活
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳地铁1号线谷水站恢复正常运营
  • 权威发布！汉魏洛阳城又发现一处大型宫殿
  • 虎虎生威！洛阳王城公园动物园新增两...
  • 朱樱塔畔 梅花傲寒开【高清图+视频】
  • 企业进入“经营异常名录”咋办？快速...
  • 洛阳退役军人陈佳林返乡创业 吸纳30...
  • 洛龙区首批12家社区体育公园，选址这...
  • 留洛过大年 幸福一家亲
  • 好消息！中钢洛耐科创板上市获通过
  • 即日起，洛阳市统一全市发热门诊网上...
    		•
    百姓呼声
    咨询：洛阳市是否按规定执行育儿假政策？
    养老保险关系转移可通过掌上12333网上办
    精彩图片
    查验健康码、行程码、...
    春运首日 温暖守护【视...
    多项关怀举措 情暖一线...
    “大白”，您辛苦了！
    精彩热帖

    红灯高悬

    洛浦赏梅瀍壑朱樱

    鲜花俏 年味儿浓

    抓拍美好瞬间
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605