让指导价引导校外培训回归公益性（洛谭说事）

看晚报，洛阳发布义务教育阶段线下学科类校外培训收费标准，实行政府指导价后，收费标准比培训机构原市场价明显下降，将切实减轻学生家长的经济负担。“限价令”选择在年初出台，释放对校外培训机构过度逐利说“不”的强烈信号。

看晚报，洛阳发布义务教育阶段线下学科类校外培训收费标准，实行政府指导价后，收费标准比培训机构原市场价明显下降，将切实减轻学生家长的经济负担。“限价令”选择在年初出台，释放对校外培训机构过度逐利说“不”的强烈信号。

教育不是生意，校外培训机构为追求利润，焦虑营销、超前教学、收费过高，违背了教育的公益属性，孩子和家长不堪重负。去年，中央“双减”新政出台，缓解校外培训带来的教育焦虑是新政的重中之重。为此，中央明确要求强化培训收费监管，将义务教育阶段学科类校外培训收费纳入政府指导价管理。洛阳发布指导价，可谓在情理之中。

此次政府指导价，洛阳中心城区每次课每个人为23元至35元，再加上10%的上浮，折算下来，中心城区每次课(两节)大约在50元至77元，比以前每次课动辄百元以上，价格压缩了不少，牢牢钉住校外培训的价格“天花板”，既可以减轻家庭的经济负担，也能令有的培训机构因利润降低，从而选择转型或者退出。此前在“双减”新政下，洛阳不少知名培训机构相继关门，但还有机构在观望，政府指导价或许将成为熄灭“捞金”希望的“最后一根稻草”。

当然，我们也要看到，政府指导价不是越低越好，校外培训机构不是越少越好。有的家长感觉“学科培训又可以搞了”；一些原来从事校外培训的人，也似乎有了“重操旧业”的想法。这些都是坊间误读。实行限价、加强监管的出发点，既不是让校外学科培训重新“热”起来，也不是要“锤死”校外培训机构，把学生推向“地下私教”，而是引导培训机构回归公益属性，发挥对学校教育的有益补充作用。

教育只有回归本源，才能走得更远。继续选择进行学科类培训的机构，必须坚持非营利性属性，不可能再追逐暴利，这是大势所趋。落实好政府指导价，加强学科培训的供给侧管理，做到既给有需要的学生提供选择，又不制造整体教育焦虑，增加学生负担。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）