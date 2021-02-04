1月20日下午直播，带小朋友了解大寒节气的民间习俗

明天是大寒节气，下午3点，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办直播活动，感兴趣的小朋友可以在家长的陪同下，在线了解大寒节气的民间习俗。

明天是大寒节气，下午3点，洛报融媒采集中心将与市少儿图书馆联合举办直播活动，感兴趣的小朋友可以在家长的陪同下，在线了解大寒节气的民间习俗。

“大寒是二十四节气中的最后一个节气，意味着新一年的节气轮回即将开始。”市少儿图书馆田甜老师介绍，俗话说“过了大寒又是一年”，按照我国民俗，一进入大寒节气，人们便开始赶集、买年货、扫尘，准备过年。

在明天的直播活动中，田甜老师将深入地讲解大寒节气的特点、民间习俗等，并通过线上知识竞赛的形式，带小朋友回顾二十四节气的民俗，充分感受不同节气的魅力。

届时，我市十几名书法家将在活动现场挥毫泼墨，书写千副春联，为留洛过年的家庭送上新春祝福，传递浓浓年味儿。

关注“洛阳市少年儿童图书馆”抖音号，明天下午3点，家长和小朋友即可观看直播，在线了解大寒节气民俗。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉)