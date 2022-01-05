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新安县职教中心8000余名高中学子齐心战“疫”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 22:13

　　17日，在新安县全域解除管控，洛阳全市域均为低风险地区之后，新安县职教中心8000余名高中学子正式放假，有序离校。此前，他们经历了18天的封闭式管理。

　　2021年12月31日，新安县职教中心即将迎来元旦假期，突如其来的疫情打乱了师生们的工作和生活节奏。根据要求，该校取消元旦假期，立即进行封闭式管理。

教师在宿舍指导学生学习

　　“截至1月17日，我们全体师生在校封闭了18天，我从教以来，从未感觉到跟学生们如此亲近。”新安县职教中心信息部教师张瑜说，为了防范疫情，学生们全部待在宿舍，每个宿舍有8名学生，老师们在宿舍内督导学生学习和生活。

　　张瑜介绍，学生们的一天是这样度过的：6时30分起床，7时20分有序就餐，上午进行全员核酸检测；11时20分吃午饭，午饭后休息，14时30分学习，17时20分吃晚饭，19时在宿舍上晚自习，21时洗漱休息。

　　孩子们被封闭在校，最牵挂他们的人是家长们。新安县职教中心的教师们在当好“保育员”之外，还用手机记录下孩子们在校的各种场景，发往家长群里，一段段视频、一张张照片，给家长们吃了一颗“定心丸”。

　　教师们的付出，学生们看在眼里，暖在心里。“有一天晚上，我从学生宿舍回到办公室之后发现，口袋里多了一张折叠得方方正正的纸，打开后看到每一面都画了红色的爱心。”张瑜说，看了学生们在纸上写的祝福语，她的眼睛红了——“张老师，您就像妈妈一样关心我们，有你在，我们觉得很安全。”“张老师，您要好好吃饭，注意身体……”

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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