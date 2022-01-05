18日，记者从市卫健委获悉，即日起，洛阳市统一全市发热门诊网上预约挂号途径，市民可在健康洛阳App查阅全市发热门诊就诊人数，就近前往排队人数少、坐诊医师多的发热门诊，方便就医同时也减少人员聚集。

18日，记者从市卫健委获悉，即日起，洛阳市统一全市发热门诊网上预约挂号途径，市民可在健康洛阳App查阅全市发热门诊就诊人数，就近前往排队人数少、坐诊医师多的发热门诊，方便就医同时也减少人员聚集。

此次调整自1月18日0时起，除健康洛阳App外，全市其他发热门诊线上预约挂号渠道一律取消。“当前省内外多地报告新冠肺炎确诊病例，疫情防控形势严峻，发热门诊作为筛查重点人员的哨点，必须加强管理，做好减少人员聚集。”市卫健委医政科相关负责人说。

调整后，发热人员如何网上预约挂号？记者体验发现，市民可登录健康洛阳App，在首页点击“发热门诊预约查询”，进该入口就能看到全市发热门诊号源信息并进行预约，各医疗机构会根据市民的位置信息由近到远排列。