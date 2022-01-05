发抖音赢奖金！“云游栾川中国年”活动来了

新春佳节临近，在外的你是否已经有恋家之心了。记者18日从洛阳市栾川县文化广电和旅游局获悉，“云游栾川中国年”活动启动，带您感受栾川魅力，陪您一起迎新春。

新春佳节临近，在外的你是否已经有恋家之心了。记者18日从洛阳市栾川县文化广电和旅游局获悉，“云游栾川中国年”活动启动，带您感受栾川魅力，陪您一起迎新春。

活动时间：即日起至2022年2月15日(农历正月十五)。

参与对象：社会各界人士均可参与。

参与方式：在抖音平台发布视频需定位在栾川县境内+话题#云游栾川中国年，文案需带有描述栾川过年气氛、或新春民俗、或美景、或美食特产、或美宿等。(如您在外地，可用以往在栾川拍摄的视频通过手动定位参与活动。)

奖励规则：获奖作品来自抖音话题#云游栾川中国年作品，截止2022年2月15日按照综合排名从高到低取前21名。

一等奖：排名第1名，奖金3000元及证书

二等奖：排名第2名至第6名，奖金1000元及证书

三等奖：排名第7名至第21名，奖金666元及证书

作品要求：

坚持正确政治方向、价值导向和审美取向，符合国家政策法规。

作品需融入栾川过年特色元素，具有创意和美感。可以是“拜年主题+栾川旅游相关内容”，也可以是与栾川旅游相关内容，如栾川十大景区风景合辑；栾川县乡村旅游内容；栾川吃、住、行、游、购、娱攻略等。时长不限，作品数量不限，画面清晰稳定，无明显噪音，可配背景音乐，解说声音与背景音乐效果相匹配，声音与画面同步。不能添加水印，不得插播商业广告。

需要注意的是，参赛作品必须由参赛者本人(或单位)原创，若涉及抄袭、重复发布等问题，由参赛者自行承担。作品各项数据真实，凡发现有作弊造假的作品，取消获奖奖励资格。

获奖作品公布后，获奖作品作者可通过发布作品抖音号私信联系“奇境栾川”抖音，根据要求提供发布后的作品相关截图、作者姓名及联系方式等信息。奖金为税前金额，主办方将在活动结束后联系发放奖金及证书。如有相关问题，可拨打电话0379-66812346进行咨询。

还在等什么！快打开您的抖音参与吧。（洛报融媒·洛阳网见习记者 吕百营）