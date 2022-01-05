“红马甲”将春联米油送上门 嵩县曲里村春节氛围浓厚【视频】

数十名身着红马甲的志愿者，有人拿着一张张喜庆的对联纸，有人为大家准备墨水，有人在乒乓球台上挥毫泼墨……18日10时整，在嵩县饭坡镇曲里村，曲里社区舞台前的小广场上，热闹非凡。

数十名身着红马甲的志愿者，有人拿着一张张喜庆的对联纸，有人为大家准备墨水，有人在乒乓球台上挥毫泼墨……18日10时整，在嵩县饭坡镇曲里村，曲里社区舞台前的小广场上，热闹非凡。

于武军在写春联

在现场，嵩县“送春联，贴春联”志愿团队为曲里村的乡亲们，送上自己书写的春联，表达新春的祝福。

今年58岁的于武军，是嵩县县委党校的一名高级讲师。“平常在家，我就爱写毛笔字。”于武军说，书法是他的爱好，能用自己的特长，为乡亲们献上一份节日的礼物，他感到很满足。“一撇一捺，都是我的一片心意。”他说。