好消息！中钢洛耐科创板上市获通过

18日，中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称中钢洛耐)科创板上市获上交所审议通过。科创板将有望迎来第2家洛阳企业，洛阳上市公司的数量也将达到14家。

18日，中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称中钢洛耐)科创板上市获上交所审议通过。科创板将有望迎来第2家洛阳企业，洛阳上市公司的数量也将达到14家。

记者了解到，作为国有大型耐火材料生产企业，中钢洛耐核心业务是中高端耐火材料的研发、制造、销售和服务，现有硅质系列制品、镁质系列制品、高铝系列制品等8个系列200多个品种的耐火产品，应用于钢铁、有色金属、石油和煤化工、陶瓷、水泥等多个高温领域。近年，中钢洛耐坚持自主研发，研制了多种新技术及新型耐火材料，并且实现了工程化，成功应用于钢铁冶金高温新装置、大型铝电解槽、大型煤气化装置、垃圾清洁高效利用装置、金属磁性薄带功能材料生产装置等。

根据中钢洛耐招股说明书，本次公开发行拟募集金额6亿元，主要投向年产9万吨新型耐火材料项目、新材料研发中心建设项目等。募集资金运用围绕主营业务进行，均投向科技创新领域。对于未来发展，中钢洛耐表示，将以科技为支撑，立足高温工业，适度拓展战略新兴材料产业，打造高温工业用耐火材料系统集成、综合配套和系统方案解决服务商，推进耐火材料全面创新驱动高质量发展，实现绿色、低碳、可持续发展，建设世界一流耐火材料企业。

洛阳市把鼓励和扶持企业上市挂牌，作为资本市场建设、推动经济高质量发展的重要举措。截至目前，除获上交所审议通过的中钢洛耐外，洛阳还有中钛新材在会审核，麦斯克、科创新材2家企业在交易所审核，三杰新材、中超新材2家企业在辅导备案状态。去年，洛阳市资本市场融资380多亿元，越来越多的企业在资本市场直接融资，为全市经济发展注入更多新的活力。

洛阳市金融工作局相关负责人表示，将多措并举大力发展资本市场，建立上市后备企业资源库、上市中介服务机构信息库等，形成“培育一批、改制一批、辅导一批、报审一批、上市一批”良好上市梯队。完善落实资本市场奖补办法、企业上市绿色通道，切实做好服务保障工作，推动全市优秀企业上市，借助资本市场培育做强优势主导产业。同时，洛阳还将着力优化资本市场生态，建立基金投资项目对接机制，加快基金等业态集聚，鼓励上市公司通过资本市场开展并购重组以及以多种方式进行再融资，促进资本市场“洛阳板块”健康快速发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王偲）