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国内规模最大城墙专题博物馆用上“洛阳幕墙”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 20:35

　　18日，记者从洛阳北方玻璃技术股份有限公司(下文简称北玻股份)获悉，该企业为近日投用的南京城墙博物馆提供玻璃产品，实现了国内首例夹胶夹网中空玻璃幕墙技术应用。

　　南京城墙博物馆是国内规模最大的城墙专题博物馆，位于南京市秦淮区，由何镜堂院士领衔的华南理工大学建筑设计研究院团队设计，基本陈列围绕“旷世城垣”主题，展示各类文物2000多件(套)，该馆也是中国明清城墙申报世界文化遗产的最大展示地。

　　作为南京城墙博物馆的玻璃供应商，北玻股份上海玻璃公司为这座地标性建筑提供了最高高度达到7米的高分子材料网夹胶中空幕墙玻璃。

　　该款幕墙玻璃经过复杂工艺制作而成，具有单向视觉效果，能将建筑周边环境“反映”到玻璃立面上，使得不同年代的建筑、古城墙都会成为博物馆的“表情”——从馆外向内，游客看到的是映射着周围环境的镜面外观；从馆内向外，玻璃幕墙能够消隐在环境中，从而形成一道新旧虚实对比、历史与当代交相辉映的独特风景。

　　“我们在该批玻璃产品的研发制造中，创新性地使用了夹胶夹网技术，实现了该技术在大型玻璃幕墙上的国内首例应用。”北玻股份上海玻璃公司相关负责人表示。

　　夹胶夹网中空玻璃中的“网”，指的是高分子材料网，这种材料具有更低的太阳得热系数，可以起到防眩光、鸟击防护、保护隐私等作用，并且具有生动的3D外观。但将高分子材料网应用在超大版玻璃幕墙上，此前国内没有现成可复制的经验。

　　为保证最终呈现效果，北玻股份在研发中采用特殊工艺，经过反复实验，最终使得柔软的高分子材料网在制作玻璃中保持平整，且纹理横平竖直，并在后续夹胶过程中的高温、高压状态下不扭曲、不位移。最终制作出来的玻璃幕墙，能够完美增强博物馆的整体结构，让幕墙拥有生动的3D视觉外观，保证单向视觉的通透。

　　除了通过虚实结合，增加博物馆外观艺术性之外，南京城墙博物馆幕墙玻璃还内嵌高性能太阳能热保护膜，可以有效减少阳光入射率，有效防止光污染，达到节能降耗的效果。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 巴萃）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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