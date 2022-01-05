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洛阳高成长性企业提质倍增交出亮眼“成绩单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 20:35

　　高成长性企业提质倍增工作交出首年“成绩单”！18日，记者从洛阳市工信局获悉，去年全年，洛阳市87家高成长性市级提质倍增试点企业预计营业收入同比增长18.5%，35家培育企业同比增长76.8%，122家企业中18家实现翻番。

　　为深化细化“万人助万企”活动，着力在优质存量上做大增量，洛阳市在去年启动实施高成长性企业提质倍增计划，计划在“十四五”期间，推动市级层面100家企业、带动县区级层面500家企业实现规模倍增。

　　其中，去年全市共研究确定87家市级试点企业、35家培育企业，涵盖装备制造、新材料、生物医药、电子信息、食品制造、节能环保、高端石化、新能源、家具制造、信息传输软件和信息技术服务等新兴产业领域。经过提质倍增推动——

　　【企业增长态势喜人】

　　87家市级试点企业预计2021年实现营业收入超3000亿元，同比增长18.5%，其中45家增速超15%，17家增速超50%，9家实现翻番；35家培育企业同比增长76.8%，其中9家实现翻番。

　　【创新能力不断增强】

　　2021年，洛阳市7家试点企业入选省级“瞪羚”企业，19家试点企业入选省级创新龙头企业，39家试点(培育)企业承担市级重大科技创新项目。目前122家提质倍增试点(培育)企业中，共有高新技术企业90家，110家已建有市级以上创新平台，创新平台覆盖率达到90.2%，其中国家级平台13家。

　　【质量品牌显著提升】

　　中信重工、中国一拖、中航光电、中国空空导弹研究院等4家试点企业荣获第四届中国质量奖提名奖，获奖数量居非省会城市第一。中信重工、中钢洛耐等19家试点企业被认定为国家、省、市级质量标杆企业。中航光电、涧光特装、中超新材料3家试点企业申报国家单项冠军。

　　对标对表“建强副中心、形成增长极”要求，下一步，洛阳市将在着力抓好“万人助万企”的同时，以新兴产业重点培育为引领，以新旧动能加快转换为重点，以提升全要素生产率为核心，继续滚动扶持一批高成长性企业发展壮大，在全市加速构建“1+N+5”企业梯队，为全市产业高质量发展打造更多市场旗舰劲旅。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 郝爽）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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