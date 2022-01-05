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洛阳退役军人陈佳林返乡创业 吸纳30多名村民就地就业增收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 20:34

　　眼下，洛阳市偃师区翟镇镇大炉庄村一处工厂一派热火朝天地赶工生产场面。

　　“这里曾是村里的废弃饲养场，如今已成为年产值五六百万元的木业加工厂。”翟镇镇有关负责人介绍，让这处废弃饲养场发生变化的是该村返乡创业退役军人陈佳林。

　　2014年，20岁的陈佳林退役后在外打拼了两年，虽然收入稳定，但一直想寻找合适机会创业。

　　“村里有一个饲养场，是村集体资产，以前有人租下养牛，租期到期后承租人没有续租。”陈佳林说，每次回家路过饲养场，他都在想如何将其利用起来，也能增加村集体收入。

　　“我们这里有一定的产业基础，可以发展加工业，还能吸纳村里打工增收。”陈佳林说，2016年，他经过考察决定自主创业生产电缆木盘，“这个项目生产工艺相对简单，村民上手快，市场需求也可以”。

　　“不管在外漂泊多少年，都不能忘了家乡发展。”陈佳林的想法得到了父母和村里的支持，并与村里签订了租赁协议。

　　“咱们市对退役军人创业贷款的扶持政策也坚定了我创业的信心。”陈佳林说，2017年，他在有关部门的指导下，完善环评、土地等手续，通过20万元的退役军人贴息贷款以及自筹、借贷资金，将昔日的废弃饲养场，变成了红红火火的木业加工厂。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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