近百份寒假作业丢失 民警连夜帮忙找回

见过丢包、丢手机、丢钱，您见过丢寒假作业的吗？14日，洛阳市瀍河区一家书店就丢了近百本寒假作业，幸好被民警连夜找回。

见过丢包、丢手机、丢钱，您见过丢寒假作业的吗？14日，洛阳市瀍河区一家书店就丢了近百本寒假作业，幸好被民警连夜找回。

14日20时许，洛阳市公安局瀍河分局巡特警大队接到报警称，瀍涧大道有家书店丢失了一批寒假作业。接到指令，大队民警李海洋和队员鲁世杰、马浩楠当即赶到现场。

书店老板说，丢失的近百本寒假作业是附近一所高中订的，价值1000多元，当天它们被捆成一捆放在书店门口，等书店关门时竟然不见了。

由于第二天这所高中放假，为不耽误学生们领取寒假作业，李海洋立即带队员们展开寻找。民警调取书店门口的监控视频发现，当天傍晚，一名中年女子路过书店时，把这批寒假作业拎走了。另一处监控视频显示，中年女子是沿瀍涧大道往东走的，但最终去向无法确定。

根据这些线索，民警沿着瀍涧大道往东寻找，经过3个多小时努力，他们在附近群众的帮助下找到中年女子的住处，并见到了丢失的寒假作业。这名中年女子说，当天她经过书店时，见这些寒假作业被捆着扔在书店门口，以为是废纸，于是捡了回去。

当晚，李海洋和队员们把丢失的寒假作业送回书店，老板又意外又感动。“为了帮我找失物，大冷天你们忙到这么晚！”18日上午，书店老板为表示感谢，特意给民警送去锦旗。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘曜贤 文/图)