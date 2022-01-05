多方合力助洛阳9旬老兵圆梦 与老战友70年后再相聚

1月16日晚，央视CCTV-1综合频道《等着我》节目播出了嵩县九旬老兵付官平，带着一张珍贵的合照，寻找分离70年战友们的故事。

穿绿色军装的老人是付官平（央视节目截图）

1月16日晚，央视CCTV-1综合频道《等着我》节目播出了嵩县九旬老兵付官平，带着一张珍贵的合照，寻找分离70年战友们的故事。

“幸运的是，父亲了却一桩心愿，找到了一位战友；遗憾的是，父亲在节目播出前不幸去世，没能等到其他战友的消息。”18日，付官平的女儿付纳新难过的告诉记者。

那张珍贵合照、两位老战友重逢背后，有着怎样一段时光故事？

1930年，付官平出生在嵩县田湖镇高屯村。18岁那年，他参加解放军，和其他8位战友组成了卫生队。

“父亲和战友参加了解放战争，1951年，他们又参加了抗美援朝战争。这张照片便是他们入朝作战时的合影。”付纳新说。

“父亲清晰记得每位战友的名字：陈玉山、杨明清、许当臣、郭文柱、梁荣宽、周五壁、黄克成、胡安楠。”付纳新说，听父亲常说，9个人当中，他年纪最小，也受到了战友们更多的照顾。

一次行军途中，付官平染上了疟疾，高烧昏迷。当时，前方还在打着仗，但是，8位战友没有放弃他。周五壁、许当臣等人，用担架抬着他一步一步往前走，还想办法给他治病，直到他基本康复。

“照片背后一份份深厚的战友情，父亲一辈子都记在心里！”付纳新说。