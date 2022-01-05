“只要你能安好，在哪儿过年都是团圆”【视频】

“今年还是别回来了，等春暖花开看情况吧。”看着视频电话中73岁奶奶眼里马上要掉出的泪花，帅云骞赶紧换了话题。17日，记者在中国民用航空飞行学院见到了帅云骞。

姓名：帅云骞

籍贯：贵州贵阳

工作：中国民用航空飞行学院2018级学生

“今年还是别回来了，等春暖花开看情况吧。”看着视频电话中73岁奶奶眼里马上要掉出的泪花，帅云骞赶紧换了话题。17日，记者在中国民用航空飞行学院见到了帅云骞。

挂了电话，帅云骞的眼圈微红。原本每年这个时候，是帅云骞最开心的日子。每天晚上，他都会和父母、兄妹在视频电话里讨论带点什么回家、给亲人准备什么礼物、到家的一周怎么安排、吃点什么解解馋……

年对于在外求学的学子有着特殊的意义。今年21岁的帅云骞对春节充满期待。“我们准备与父母、爷爷奶奶去海南过春节。”他说，跟家人一起坐出去玩，是他期盼已久的事：在温暖的机场里，吃着小零食，看着窗外飞驰而过的城市，听着爷爷导游式的讲解，太惬意了。

为了疫情防控，帅云骞搁置了海南出游计划，决定留洛过年。

“只要你能安好，在哪儿过年都是团圆！”电话里，帅云骞的妈妈安慰他，但他知道母亲非常想念他，听说有次在梦里还念叨着他的乳名。

说到这里，帅云骞有些哽咽，但他马上调整好情绪告诉记者，今年过年学院安排了丰富的活动，虽然不能与家人团聚，但在洛阳过年也能过得精彩。

“洛阳牡丹甲天下，今年我给爸妈准备了一个惊奇，给他们寄了两盒牡丹花。”帅云骞说，来洛一年多了，父母一直想来看看洛阳牡丹，但因为疫情防控没能实现，今年春节他要完成父母的心愿，让洛阳牡丹在贵阳绽放……（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 见习记者 梁笑宇 通讯员 贝梁源 文/图/视频）