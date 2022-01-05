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权威发布！汉魏洛阳城又发现一处大型宫殿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 18:51
千秋门、永巷考古发掘现场俯瞰图

　　18日，记者从中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队获悉，2021年该遗址考古成果丰硕，宫城区新发现显阳殿宫院和永巷遗址，宫城形制布局更加清晰，为遗址复原展示进一步奠定基础。

　　汉魏洛阳城遗址位于洛阳市洛龙区白马寺镇东侧，距离中心城区约15公里。它始建于西周时期，是东汉、曹魏、西晋和北魏等时期的都城，近600年居于全国政治、经济和文化的中心，是我国古代沿用时间最长的都城，历史文化内涵丰厚。

千秋门、永巷考古发掘现场俯瞰图

　　1962年，中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队开始对汉魏洛阳城遗址进行考古发掘，迄今已持续近60年。其中，宫城区考古始于2000年前后，2010年至2020年，主要对中国历史上第一座“建中立极”的宫城正殿——太极殿进行发掘。从2020年开始，考古人员对太极殿北侧建筑遗址进行了大规模的考古工作，先后发掘并确认了宫城显阳殿、显阳殿宫院、永巷等遗址的位置、形制和保存状况，基本明确了宫城内建筑布局和功能分区。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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