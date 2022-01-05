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洛阳建成213个社银一体化服务网点 可受理220项社保业务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 18:37

　　“这是我们公司新员工的参保资料。”日前，在洛龙区奥体花城小区门口的建行古城路支行，洛阳一商贸企业行政专员李菁来到大厅内的社银一体化服务专区，把一沓资料交给银行社保专员。仅几分钟，该公司的新员工参保登记业务就被受理了。

　　“社银一体化非常方便。”李菁说，随着公司业务发展，经常有新人入职，以前她给新员工办社保，需要到市民之家的社保窗口，找停车位、取号排队……等办完业务，一上午也过去了。今年4月，随着社银一体化服务网点落户建行古城路支行，她从公司出发，走几步路就能到银行，比之前方便很多。

　　数据多跑路，群众少跑腿。记者从洛阳市社保中心了解到，去年4月，洛阳创新“互联网+社保+金融+便民服务”，在全省率先启动社银一体化服务网点建设项目，利用银行网点布局广、设施全、服务规范等优势，把社保窗口搬进银行网点，方便群众在家门口就能享受到便利、优质的社保服务。

　　截至目前，洛阳市已建成213个社银一体化服务网点，可受理参保登记、查询打印、转移接续、待遇发放等220项社保业务。中国银行还推出移动社保服务车，进企业、社区为参保职工和群众“就近办”“马上办”。市民走进任何一个网点，凭个人社保卡或身份证就能“现场办”，办理流程和体验与在社保大厅一样。为方便市民查找网点位置，洛阳市社保中心还推出电子地图，通过微信公众号“洛阳人社”就能查看全市所有社银一体化服务网点的位置。

　　洛阳市社保中心有关负责人表示，今年该中心将继续提升社保服务水平，推进社保政务服务“就近办”“便利办”“快捷办”，特殊情况“代理办”“上门办”，社保经办服务“社区办”“乡村办”“移动办”，打造城区步行15分钟社保经办服务圈。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡宏亮)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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