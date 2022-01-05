洛阳新增64个市级企业研发中心

18日，记者从洛阳市科技局获悉，洛阳市2021年度第最后一批市级企业研发中心备案工作日前结束，64家企业研发中心获得市级企业研发中心备案。至此，洛阳市级企业研发中心增至1582个。

18日，记者从洛阳市科技局获悉，洛阳市2021年度第最后一批市级企业研发中心备案工作日前结束，64家企业研发中心获得市级企业研发中心备案。至此，洛阳市级企业研发中心增至1582个。

市级企业研发中心是在洛阳市具有独立法人资格的企业、科研院所、高校、新型研发机构及其他有研发能力的单位自主建设，且具有相对独立地位的科研开发实体或组织，其培育是洛阳创新平台建设的重要组成部分。

洛阳市科技局相关负责人介绍，本次新备案的市级企业研发中心主要分布在智能制造、新材料、电子信息、现代农业、生物医药等产业领域。通过市级企业研发中心备案后，相关企业将在高新技术企业认定、政府科技计划项目承担、科技创新券申报等方面优先享受政策支持。同时，洛阳市还将对市级企业研发中心进行动态管理，引导企业依托创新平台建设持续提升企业技术水平和创新能力。

下一步，洛阳市将持续实施孵化育成体系建设行动、研发平台扩量提质行动等，进一步完善创新平台建设扶持政策，推动企业研发中心、企业技术中心、工程研究中心、制造业创新中心等各类创新平台建设，围绕重点产业发展，有效整合、优化配置各类创新平台资源，提高资源配置效率和使用效益，更好服务企业创新发展。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图)