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洛阳出台优秀年轻干部培养“六个一百”实施计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 17:29

　　记者18日从洛阳市委组织部获悉，洛阳市委日前出台《优秀年轻干部培养“六个一百”实施计划》(下称《实施计划》)，每年将选派600名左右优秀年轻干部参与实施计划，充实到相应岗位历练提升。

　　《实施计划》指出，立足今后5年乃至更长一个时期领导班子和干部队伍建设的长远需要，着眼全市“坚持以创新引领发展为主战略，着力抓好产业发展、城市提质、乡村振兴三项重点工作”发展建设全局，结合高素质专业化干部队伍建设需要，洛阳计划搭建“六个一百”培养平台，每年分六批次各选派100名左右优秀年轻干部充实到相应岗位历练提升。通过开展县区、市直优秀年轻干部双向挂(任)职，使年轻干部积累实践经验、培养宏观思维；通过选派优秀年轻干部赴著名高校、干训机构培训进修，赴广东、上海、浙江等经济发达地区跟班学习，提升年轻干部政策理论水平、增强改革创新能力；通过选派优秀年轻干部参与招商引资、助力产业发展、深入群众一线，促使年轻干部在实践中拓展视野、主动作为、增长本领。

　　《实施计划》从培训、培养、管理等方面明确了年轻干部培养的“载体+机制”。内容主要包括：强化教育培训提升，每年分批举办2期“六个一百”优秀年轻干部培训班，每年召开2次年轻干部座谈会；健全关心培养机制，建立年轻干部项目化管理制度、定期座谈制度、跟踪培养制度等，帮助年轻干部健康成长；全面从严管理监督，实行动态管理、优进劣出，让真正优秀的年轻干部行稳致远。

　　“年轻干部既要上接天线懂政策，更要下接地气懂民情。”洛阳市委组织部有关负责同志表示，培养锻炼优秀年轻干部是打基础、利长远的大事要事，要通过“六个一百”实施计划，大力推进岗位历练，优化干部成长路径，延伸墩苗培养链条，树牢年轻干部墩苗在基层、成长在一线的鲜明导向，让年轻干部迈得更稳、走得更远，成长更快。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 吴文文 王伊源)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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