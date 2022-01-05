热心群众给执勤民警送奶茶

“这是我上班后，头一次收到陌生人送的奶茶，被甜到了。”今天，26岁的洛阳高速交警支队民警谢孟哲，给记者讲了一次刚发生的暖心事。

收到奶茶时，谢孟哲愣了几秒

“这是我上班后，头一次收到陌生人送的奶茶，被甜到了。”今天，26岁的洛阳高速交警支队民警谢孟哲，给记者讲了一件刚发生的暖心事。

17日17时30分许，谢孟哲正在洛卢高速周山站疫情防控卡点值班。这时，从不远处一辆车上下来两名年轻女子，带着笑容径直朝着谢孟哲走来。

“警察叔叔辛苦了，奶茶请收下！”两名女士边说边把袋子交给谢孟哲，之后没等他回应，就迅速跑开。上车前，两名女子还不忘回头招手示意，让谢孟哲“赶紧趁热喝”。

当时，谢孟哲拿着手提袋，在原地愣了几秒，待他缓过神来，两名女子已经开车离去。他打开袋子，发现里面有两杯奶茶，还有一张淡黄色的爱心便签，上面写着“警察叔叔，这又是疫情又是春运的，非常时期你们辛苦了！”

谢孟哲在执勤

热奶茶和这张纸条，着实感动了谢孟哲。他在电话里感慨道：“今年是我第三年参加工作，每次遇到这样的热心群众，我都会更加坚定自己的入警初心，继续努力，做人民群众的金色盾牌，为大家保驾护航。”（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 马军锋）（受访者供图）