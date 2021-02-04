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洛阳完善价格补贴联动机制 这些人可获补贴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 17:30

　　记者18日从洛阳市发改委获悉，洛阳6部门联合印发《关于进一步完善洛阳市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(以下简称《通知》)，进一步完善价格补贴联动机制，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响。

　　《通知》还明确和完善了洛阳市价格临时补贴启动和中止条件、启动层级、联动方式、补贴标准、资金保障等内容。

　　【保障范围扩大】

　　《通知》进一步扩大了洛阳市价格补贴联动机制的保障范围，在保障原有城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金人员、享受国家定期抚恤补助的优抚对象的基础上，将孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童等特殊儿童群体新增纳入机制保障范围。实行动态管理，做到“应保尽保、应补尽补”。

　　【启动、中止条件】

　　价格补贴联动机制的启动和中止均有条件。若满足以下任一条件即启动价格补贴联动机制：居民消费价格指数(CPI)单月同比涨幅达到3.5%；CPI中食品价格单月同比涨幅达到6%。反之，以上条件均不满足时，即可中止价格补贴联动机制。

　　【按月测算、按月发放】

　　价格临时补贴实行“按月测算、按月发放”，在相关价格指数发布当月足额发放到困难群众手中。

　　补贴标准=城乡低保标准×城镇低收入居民基本生活费用价格指数(SCPI)同比涨幅，并以元为单位四舍五入取整。其中，城市保障对象补贴标准按照城市低保标准计算，农村保障对象按照农村低保标准计算。

　　洛阳市发改委相关负责人介绍，《通知》旨在强化社会救助和保障标准常态化调整，并与价格补贴联动机制政策衔接，有效缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，坚决兜住兜牢基本民生保障底线。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 孟华)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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