今年春节前，超50万副义写春联将在洛阳全城送出

“上联：踔厉奋发启新程，下联：笃行不怠向未来，横批：奋勇出彩。”18日上午，位于洛阳市西工区盛世唐庄小区的洛阳市志愿者社区书画院年味十足，该院院长魏驰卓正和十余名书画志愿者一起，在这里为辖区居民及留洛过年的外地人义写春联，挥毫泼墨间一副春联就写好了。

“上联：踔厉奋发启新程，下联：笃行不怠向未来，横批：奋勇出彩。”18日上午，位于洛阳市西工区盛世唐庄小区的洛阳市志愿者社区书画院年味十足，该院院长魏驰卓正和十余名书画志愿者一起，在这里为辖区居民及留洛过年的外地人义写春联，挥毫泼墨间一副春联就写好了。

“我们把对祖国和人民的祝愿，都写在了春联里。”魏驰卓说，今年已是市志愿者社区书画院义写春联的第8个年头，当下，全市共有148个社区书画小分队，分布在我市多个社区为辖区居民送去最具中国传统文化特色的新春祝福。

许女士是盛世唐庄小区的租房住户，来自江西省九江市的她，今年决定在洛阳过年。当社区志愿者敲开房门，为她送去“新鲜出炉”的春联后，许女士表示，作为一个外乡人，在他乡还能被人牵挂、惦念，她既激动又感动，“我会把这幅春联贴在家门口，也会告诉老家的家人，洛阳是一座有温度的城市，我在这儿过年挺好的”。