社区发放爱心卡 鼓励引导外地人员留洛过年

18日中午，洛阳市洛龙区关林街道办事处车圪垱社区邻里一家亲志愿服务队20余名志愿者走上街头，通过走访并发放爱心卡、倡议书等形式，了解社区外地人员留洛过年情况，鼓励、引导大家就地过年。

18日中午，洛阳市洛龙区关林街道办事处车圪垱社区邻里一家亲志愿服务队20余名志愿者走上街头，通过走访并发放爱心卡、倡议书等形式，了解社区外地人员留洛过年情况，鼓励、引导大家就地过年。

记者看到，志愿者精心制作的爱心卡上，印有“洛龙加油”字样、留洛过年宣传语，以及24小时爱心服务电话，便于为留洛过年人员提供爱心便利服务。

该志愿服务队队长胡建芳介绍，春节期间，志愿者将通过在线培训等方式，让留洛过年的外地人学习、娱乐两不误。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 姚嘉慧 文/图)