洛阳地铁1号线谷水站恢复正常运营

随着新安县全域降为低风险地区、解除封闭管理，洛阳地铁1号线谷水站于今日10时解除封闭，恢复正常运营。 今日，洛阳轨道交通微信公众号发布消息称，洛阳地铁1号线谷水站于今日10时解除封闭，恢复正常运营。 此前，鉴于洛阳市新安县地区严峻的疫情防控形势，谷水站暂时关闭。随着新安县全域降为低风险地区、解除封闭管理，洛阳地铁1号线谷水站于今日(1月18日)10时解除封闭，恢复正常运营。 温馨提示: 为提高通行效率，请您在进站乘车时提前准备好并主动出示健康码、行程码。同时，再次提醒您乘坐地铁时请全程佩戴口罩，做好个人防护，并配合安检及测温工作。(来源：洛阳轨道交通)⑥