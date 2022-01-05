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企业进入“经营异常名录”咋办？快速解决方法请查收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.18 13:27

　　自2022年1月1日起，洛阳2021年度市场主体年报工作已经开始，凡2021年12月31日前在各级市场监管部门登记注册的各类市场主体，都必须履行年报义务。

　　近日，部分市场主体在办理相关业务时发现，自己被列入了“经营异常名录”。那么，“经营异常名录”是怎么回事？有什么办法可以“挪”出来？记者为您详细咨询了洛阳市市场监管局信用监管科相关负责人。

　　该负责人说，未按时报送年报的市场主体会被列入经营异常名录或标记为经营异常状态，在银行贷款、政府采购、工程招投标、国有土地出让、授予荣誉称号等事项中依法予以限制或禁入。具体来说，进入“经营异常名录”主要有四种情况：

　　情况一：市场主体之前某个年度未按照规定期限公示年度报告解决办法：用手机或电脑登录国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn，选择之前未进行年报的年度进行补报，按要求填写当年经营情况报告，包括行政许可取得和变动信息、生产经营信息、联系方式等，提交并公示。

　　情况二：市场主体没有按规定公示有关企业信息解决办法：用手机或电脑登录国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn，按照系统提示，对之前没有公示的信息进行填报并提交公示。

　　情况三：市场监管部门按照市场主体登记的住所或者经营场所无法联系解决办法：如果已经搬离原注册登记场所的，应先到市场监管部门注册登记窗口办理住所或者经营场所变更登记；如果没有搬离，需要提交证明材料，证明所登记的住所或者经营场所可以重新取得联系。

　　情况四：公示企业信息时隐瞒真实情况、弄虚作假解决办法：企业对隐瞒或弄虚作假的公示信息进行更正，并提交相关证明材料，包括改正后的年度报告、资产负债表、利润表、章程等。

　　该负责人说，这四种情况均可通过网络完成相关操作。市场主体在纠正异常情况后，应到所属辖区的市场监管部门申请移出经营异常名录，市场监管部门审核后即可通过。如果企业在经营异常名录满3年，仍没有履行信息公示等义务，则被列入“严重违法失信企业名单”，并通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。记者从洛阳市市场监管局获悉，2021年，全市企业移出异常名录6736条、农民专业合作社移出异常名录262条、个体工商户移出异常状态3629户，企业移出严重违法失信企业名单666条。近年，我市坚持一手抓“优化环境”，一手抓“信用监管”，着力加强市场主体年报公示，企业年报工作实现连续5年全省第一。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 张晓光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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