现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督：赵玉勋，男，汉族，1973年4月生，中央党校大学，中共党员，现任中共洛阳市偃师区委委员、常委、副书记，拟作为县区人民政府县区长候选人，县区产业集聚区党工委书记、管委会主任人选。
现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督：赵玉勋，男，汉族，1973年4月生，中央党校大学，中共党员，现任中共洛阳市偃师区委委员、常委、副书记，拟作为县区人民政府县区长候选人，县区产业集聚区党工委书记、管委会主任人选。
关于赵玉勋同志拟任职的公示
现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督：
赵玉勋，男，汉族，1973年4月生，中央党校大学，中共党员，现任中共洛阳市偃师区委委员、常委、副书记，拟作为县区人民政府县区长候选人，县区产业集聚区党工委书记、管委会主任人选。
公示期限：2022年1月18日—2022年1月24日
监督电话：0379-12380
中共洛阳市委组织部
2022年1月17日
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