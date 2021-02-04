得从源头“踩刹车”（河洛谈）

“电动三轮车让生产，为何又不能上牌？”“不让上路，商家为啥还能卖？”……自我市开展电动三轮车、低速电动四轮车集中整治以来，“能买不能开”为不少人所吐槽。要破解“准生不准养”这一尴尬，光靠路上的“一禁了之”显然是不行的。

“电动三轮车让生产，为何又不能上牌？”“不让上路，商家为啥还能卖？”……自我市开展电动三轮车、低速电动四轮车集中整治以来，“能买不能开”为不少人所吐槽。要破解“准生不准养”这一尴尬，光靠路上的“一禁了之”显然是不行的。

从市场角度看，生产、销售、使用是密不可分的。一辆不符合国标的“电三电四”，如果制造企业随便生产、经销商允许销售，到了市民手里却“不允许驾驶”，那么，这种一时的铁腕整治，难免会“按下葫芦浮起瓢”，也难以走出“整治—反弹—再整治—再反弹”的怪圈，最终治理效果不尽如人意。

治理“电三电四”，上路之前是“关键一环”。试想一下，无资质企业随便生产电动三轮车、低速电动四轮车，销售商家为逐利以“不需要登记上牌、不需要考驾照”进行宣传，大量非正规厂家生产、无合格证的车辆上路，既影响道路交通秩序和安全，还会产生“劣币驱逐良币”效应，导致行业无序、市场混乱。

正“本”先清“源”。最近我市交警部门发布可登记上牌电动三轮车品牌和车型，为市民选购合规车辆提供指导；市场监管部门专项检查电动车生产企业，从源头规范生产秩序……目的就是从源头上堵住漏洞，给“电三电四”的生产销售戴上“金箍”。

当然，源头治理不是“禁”而是“管”。在对违法生产、违规改装加装“踩刹车”的同时，积极鼓励引导有条件的企业加大研发投入力度，生产符合国家相关标准的电动车，既从源头上消除隐患，也助力企业规范经营，抢占行业发展高地，方能实现文明交通的长“治”久“安”。(郭旭光)