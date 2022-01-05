春运首日，洛阳各车站出行客流量较往年明显下降

昨日是春运首日，记者走访火车站、高铁站、汽车站看到，各车站出行客流量较往年明显下降，“就地过年”“非必要不离洛”成大家共识。

洛阳龙门站候车厅内旅客明显减少

昨日是春运首日，记者走访火车站、高铁站、汽车站看到，各车站出行客流量较往年明显下降，“就地过年”“非必要不离洛”成大家共识。

春运首日：出行客流量明显下降，“防疫弦”毫不放松

●洛阳火车站：出行旅客不多，服务质量有保障

昨日，记者在洛阳火车站看到，出行旅客不多，洛阳火车站2楼西侧的候车厅里有不少空位。

“在没有疫情的年份，春运期间，洛阳火车站每天发送旅客1万多人次，最多时超过2万人次。”洛阳火车站客运车间客运员郭燕茹说，今年，广大群众响应“就地过年”倡议，出行人数明显减少。春运首日，洛阳火车站预计发送旅客约1000人次，仅相当于去年同期的1/3。

今年春运，虽然出行客流量下降，但郭燕茹和同事们肩上的责任没有减轻。“我们把疫情防控放在春运工作首位，同时进一步提升服务质量，让旅客便利出行。”她说。